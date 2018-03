Ruszył "Weekend za pół ceny". Skorzystaj ze zniżek w całej Polsce!

Rozpoczęła się czwarta, ogólnokrajowa akcja "Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny". W jej ramach można skorzystać z wybranych ofert turystycznych o 50 proc. taniej niż zwykle. W marcowej edycji bierze udział 661 hoteli, pensjonatów, muzeów czy restauracji.

Turyści mogą wybierać spośród atrakcji z zakresu: usług noclegowych, zwiedzania, gastronomii, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, agroturystyki oraz uzdrowisk, spa i wielu innych. Co zrobić, aby wziąć udział w wydarzeniu? Wystarczy sprawdzić listę partnerów. − Na stronie internetowej polskazobaczwiecej.pl można wyszukać oferty, bądź geograficznie, bądź tematycznie, poznać koszty dojazdu, noclegów oraz wyżywienia – mówi Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Warto odkryć potencjał turystyczny Polski

– "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny” ma zachęcić Polaków do aktywnego spędzania wolnego czasu i zwiedzania Polski, odkrywania jej turystycznego potencjału. Chcemy, aby korzystali z oferty turystycznej nie tylko w czasie wakacji czy ferii – komentuje Andrzejczyk. A dla mieszkańców miast to oczywiście okazja, by sporo zaoszczędzić i skorzystać z ciekawych atrakcji.