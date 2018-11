Ryanair się doigrał. Francuskie władze zajęły samolot na chwilę przed startem

Samolot Ryanaira, który miał odlecieć ze 149 osobami na pokładzie z lotniska w Bordeaux, został uziemiony. Maszynę zajęły francuskie władze po latach bezskutecznego domagania się o zwrot pieniędzy z subsydiów, których wypłatę Komisja Europejska uznała za nieuprawnioną.

Jak podaje Reuters, do incydentu doszło w czwartek. Samolot miał lecieć do Londynu, ale nie poleciał. Zajęły go francuskie władze po to, żeby wymusić w końcu na irlandzkim przewoźniku zwrot pieniędzy.