Ryba jak z horroru. Znaleziono ją na plaży

Małżeństwo natknęło się na plaży na gigantyczną rybę. Miała półtora metra długości i nietypowy wygląd. To, co zobaczyli John i Riley Lindhom, naprawdę robi wrażenie.

Poinformował, że chociaż stan, w jakim była ryba utrudniał jej dokładną identyfikację, można stwierdzić, że był to Epinephelus lanceolatus, czyli po polsku itajara goliat. Jest to ryba drapieżna z rodziny strzępielowatych, która dorasta do 2,7 m długości oraz 600 kg wagi. Występuje głównie wśród raf koralowych. W rejonach, gdzie pływa, powinny na nią uważać osoby wchodzące do wody.