Mało znane miejsce w Polsce. Zdobyło wyróżnienie w międzynarodowym konkursie

Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze, oddział Państwowego Muzeum na Majdanku, zdobyło specjalne wyróżnienie w konkursie na najlepsze europejskie muzeum roku EMYA 2024 (European Museum of the Year Award). Do konkursu nominowanych było łącznie 50 muzeów europejskich, w tym pięć z Polski.