Ostrzegają turystów i mieszkańców. "Wielki jęzor saharyjskiego pyłu"

Kalima

Kalima to piaskowy pył znad afrykańskiej Sahary (oddalonej od Wysp Kanaryjskich o ok. 150 km), który przenoszony jest podczas burzy piaskowej przez wiatr, opadając kolejno w różnych krajach Europy. Mimo, że to zjawisko występuje dość często na Wyspach Kanaryjskich, to naukowcy dowiedli niedawno, że w saharyjskim pyle stwierdzono obecność pierwiastków promieniotwórczych. W pyle wykryli oni obecność pierwiastków promieniotwórczych, jak izotopu cezu – 137, a także izotopy promieniotwórcze berylu i ołowiu, które mogą mieć związek z opadami radioaktywnymi – donosi hiszpańska gazeta elDiario.