Prozaiczny problem Wysp Kanaryjskich. Brakuje podstawowego warzywa

Pod koniec sierpnia cena kilograma ziemniaków na Wyspach Kanaryjskich wzrosła o 60 proc. po wstrzymaniu importu z Anglii w związku z wykryciem plagi chrząszczy. Jeszcze w ubiegłym miesiącu cena podskoczyła do 1,85 euro, a na początku września wzrosła do 2,98 euro (ok. 13,50 zł). W zależności od sklepu wzrost ceny może być nawet wyższy.