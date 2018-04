Są dowody na błyskawiczne zmiany klimatu w Arktyce. "Całkowicie szokujące"

Nie ma powodu, by tak wysokie temperatury zimą nie miały się utrzymywać. W ciągu życia dorosłych ludzi będących teraz w średnim wieku Arktyka całkowicie się zmieniła. Skala zmian jest zupełnie bezprecedensowa. Dla wielu ludzi, którzy tam mieszkają, jest to całkowicie szokujące - ocenia klimatolog Rick Thoman z ośrodka NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) w Fairbanks na Alasce.