Saloniki - zaproszenie na grecki "city break"

Stolicą regionu północnej Grecji są Saloniki. Miasto ma niemal 350 tysięcy mieszkańców, a ponad 100 tysięcy z nich to studenci. Nie może być zatem inaczej – Saloniki tętnią życiem od rana do (bardzo) późnego wieczora. To idealny kierunek dla tych, którzy kochają city breaki. Można godzinami się gubić w mieście, śledząc ślady tak bogatej historii Salonik, która jest historią Greków, Turków, Żydów, Ormian… Główna część miasta nie jest wymuskana i zaprojektowana "od linijki", przez co Saloniki mają swój nieco rebeliancki klimat. Można je poznawać pieszo, spacerując wzdłuż nabrzeża z nieodległym widokiem na industrialną część z portem. Warto odpocząć na rozległych placach, gdzie tesaloniczanie żyją swoim tempem, nie przejmując się przybyszami z ciekawością zaglądającymi im w witryny, piękne fronty niektórych odrestaurowanych kamienic czy zagubione w cieniu winorośli knajpki.

