San Martino di Castrozza. Narty z widokiem na perłę Dolomitów

San Martino di Castrozza to ośrodek narciarski we włoskim Trentino. Oferuje ok. 70 km tras o różnym stopniu trudności, które oferują wyjątkowe widoki na Dolomity. - Za moimi plecami znajduje się masyw Pale di San Martino, przykład unikalnego krajobrazu Dolomitów. Rodzaj skał, z jakich się składa jest szczególny – szczyty Pale di San Martino przed milionami lat były oceanicznymi atolami. Latem podczas trekkingu można znaleźć skamieliny fragmentów raf koralowych czy muszle - opowiada Fabio Gerola z Trentino Official Tourist Board.