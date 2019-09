Sandały, sneakersy czy espadryle - jakie buty wybrać na aktywny wypoczynek

Wybór butów idealnych na wakacyjny, aktywny wypoczynek to często niemałe wyzwanie. Szczególnie, gdy mamy ograniczone miejsce w walizce. Na jaki model postawić – sandały, espadryle, a może wygodne sneakersy? Doradzamy!

Czym kierować się przy wyborze butów na aktywne wakacje?

Bez względu na to, jaki kierunek obierasz na wakacje, wygodne buty to zdecydowanie jedna z pierwszych rzeczy, jaką spakujesz do walizki. Muszą być lekkie, przewiewne, a do tego odpowiednio wyprofilowane, by w trakcie letnich aktywności móc cieszyć się stuprocentowym komfortem. Wybór modeli na lato jest naprawdę spory – od sandałów aż po sneakersy. Ale czym kierować się przy podjęciu ostatecznej decyzji?

• Klimat – im bardziej upalne wakacyjne miejsce, tym lepiej sprawdzą się odkryte buty, na przykład wygodne sandały z Allani.

• Typ wypoczynku – zastanów się, jak zamierzasz spędzać czas – jeżdżąc na rowerze, spacerując po nadmorskiej promenadzie, zwiedzając zabytki, a może chodząc po górach?

• Ukształtowanie terenu – jeśli wypoczywasz w górach, wskazane będą letnie buty trekkingowe, na przykład sportowe sandały. Nad morzem w zupełności wystarczą płaskie sandałki lub espadryle.

Sandały – najlepsze na upały

Sprawdzą się szczególnie podczas zwiedzania, długich spacerów czy rowerowych przejażdżek. Warto na nie postawić szczególnie wtedy, gdy spędzamy wakacje w bardzo upalnym klimacie, ale będą też idealne na gorące lato w mieście. Największą zaletą sandałów jest zdecydowanie optymalna wentylacja, jakiej w równym stopniu nie zapewnią nam żadne inne buty na lato. Jeśli więc z chęcią chodzisz w odkrytym obuwiu, nie wahaj się ani chwili.

A na jaki model sandałów postawić, gdy potrzebujemy butów do aktywnego wypoczynku? Strzałem w dziesiątkę będą te wykonane ze skóry naturalnej. Jeśli sandały mają skórzane paski i wkładkę, masz prawie 100% pewności, że nawet po wielu godzinach chodzenia, nie będą obcierać. Tego samego nie można powiedzieć o modelach z eko-skóry, ale jeśli aktywnie będziesz spędzać tylko część dnia, taki wybór sprawdzi się doskonale. Co poza tym? Oczywiście wyprofilowanie. Największy komfort zapewnią nam buty dopasowane do anatomicznego kształtu stopy, dlatego koniecznie zwróć uwagę na sandały Adidas, CCC czy Ecco. Z kolei do górskich wędrówek lub hikkingu wybierz sandały trekkingowe na przyczepnej podeszwie, z wodoodpornego materiału.

Espadryle – super lekkie buty na lato

Alternatywą dla sandałów na lato są espadryle, czyli charakterystyczne, kryte buty z podeszwą z jutowego sznurka. Ich historia sięga średniowiecza, ale w modzie ulicznej są obecne od kilku, a nawet kilkunastu lat. Zaletą espadryli jest bez wątpienia ich bardzo niewielka waga. Są to buty z płótna na naturalnej, jutowej podeszwie, więc jeśli Twoja walizka waży zbyt dużo, espadryle będą najlepszym wyborem. Ich lekkość sprawdza się również podczas długiego chodzenia.

Można powiedzieć, że są to jedne z tych butów, których prawie nie czuje się na stopie. Minusy? Espadryle z racji jutowej wkładki nie dla każdego będą w 100% wygodne, więc jeśli masz wrażliwą skórę, zaopatrz się w komplet pasujących do nich bawełnianych skarpetek. Espadryle nie będą też wskazane, jeśli całe wakacyjne dnie zamierzasz spędzać w aktywny sposób. Większość modeli ma całkowicie płaską podeszwę bez profilowania, więc chodzenie w nich na dłuższą metę może być niezdrowe dla naszej postawy i stóp.

Sneakersy – idealne dla bardzo aktywnych