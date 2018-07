Seszele nie tylko na podróż poślubną. Egzotyczny raj dla wymagających

Seszele to jeden z najczęściej wybieranych zakątków na świecie na wymarzoną podróż poślubną. Ale latamy tam na wakacje we dwoje nie tylko, aby uczcić zawarcie związku małżeńskiego. Dlaczego warto udać się na wczasy na Seszele? I gdzie się zatrzymać?

Seszele na wakacje

Seszele usytuowane są stosunkowo daleko od naszego kraju, bo na Oceanie Indyjskim i geograficznie należą do Afryki . Archipelag tych wysp szczęścia reklamowany jest jako inny świat. I faktycznie tak jest. Region omija masowa turystyka, nie spotkamy tutaj grupek podchmielonej i rozwrzeszczanej młodzieży, a wśród przyjezdnych są praktycznie same pary w różnym wieku, cieszące się cudownymi warunkami wypoczynku i swoim towarzystwem. Po okolicy poruszamy się na ogół rowerami lub rodzajem riksz ciągniętych przez bawoły i powożonych przez kierowców Kreoli, którzy mówią po angielsku, francusku oraz kreolsku.

Krajobraz Seszeli przypomina prawdziwy Raj, jeśli w ogóle można go sobie wyobrazić. To na Seszelach wypoczniemy na plaży Source D’Argent, słusznie figurującej na liście najpiękniejszych obiektów tego typu na świecie. A w pobliżu tylko jeden stragan z pamiątkami. Dojazd do słynnej plaży wiedzie przez plantację wanilii i palm kokosowych oraz skansen w jednym z zachowaną historyczną zabudową i cmentarzem pierwszych osadników na wyspie. Na rozgrzanym piasku jedynie kilka osób.