Sezon turystyczny nad Bałtykiem. "Obecnie widzimy pewien odwrót"

Choć sezon wakacyjny trwa w najlepsze, wielu przedsiębiorców z sektora turystycznego narzeka na aktualną sytuację, która jest trudniejsza niż analogiczne okresy lat poprzednich. - Obecnie widzimy pewien odwrót od wypoczynku krajowego - mówiła w programie "Newsroom WP" Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej. Ci, którzy jednak spędzają urlop nad Bałtykiem, najczęściej decydują się na pięciogwiazdkowe hotele lub przeciwnie - aparthotele. - Tutaj rywalizację o klientów przegrywają średnie obiekty. To co w tym roku jest dosyć popularne, to zapytania, czy dany obiekt ma kuchnię - dodała Mojsiuk. - W tym roku nowością jest też to, że zagraniczni turyści, szczególnie z Czech przyjeżdżają nad nasze morze - podsumowała.