Sezon zimowy 2020/2021. Austriacy zapewniają, że ośrodki narciarskie będą czynne

Większość obywateli krajów europejskich może bez przeszkód wjeżdżać na terytorium Austrii. Dotyczy to również Polaków. Osoby, które chcą się dostać do Austrii samochodem, powinny zapoznać się z aktualnymi informacjami na temat otwarcia granic. Aktualnie granica austriacko-węgierska jest zamknięta do końca września br. (zakaz przekraczania granicy nie dotyczy osób podróżujących służbowo, mieszkających do 30 km od granicy, które wjeżdżają na Węgry na maksymalnie 24 godziny).