Skandaliczne zachowanie pijanych Polaków. Utrudniali lot z Warszawy do Larnaki

Dziś rano znany dziennikarz Michał Cessanis dodał na Facebooku post, w którym zwraca uwagę na karygodne zachowanie dwójki pijanych pasażerów. Kto na to pozwolił? Dziennikarz wzywa do odpowiedzi władze lotniska.



W czwartek w nocy podczas nocnego lotu na Cypr pijana para utrudniała podróż innym uczestnikom lotu. Nie docierały do nich prośby i uwagi zmęczonych i poirytowanych pasażerów .

-Polówka i jego połówka rządzą! Dalsze chlanie. Z piwami i winami paradują w przejściu między rzędami. Stewardesy proszą, by usiedli. Wcześniej, przed startem, szefowa pokładu zakomunikowała polówce i jego połówce, że jeszcze mają szansę wysiąść, jeśli nie czują się na siłach, by dolecieć na Cypr (dlaczego ich po prostu nie wyprowadzono widząc w jakim są stanie?). Nie wysiadł ani rasista ani jego wielbicielka. Wystraszyli się, nawet pasy zapięli przed startem. Na chwilę...

Cessanis zwraca uwagę na to, że intoksykacja alkoholowa tej wyrafinowanej pary rozpoczęła się dużo wcześniej przed rozpoczęciem lotu, bo już w restauracji znajdującej się blisko bramki wejściowej do samolotu. Liczba opróżnianych przez nich butelek rosła w rekordowym tempie , jednak personel lotniska nie reagował.

Dziennikarz wzywa zatem władze lotniska Chopina do odpowiedzi na pytanie: kto odpowiada za wpuszczenie do samolotu pijanej pary i jak mogło dojść do takiej sytuacji?