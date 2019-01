Śluzice. Jedne z najciekawszych na świecie stworzeń morskich

Te niezwykłe stworzenia potrafią wyprodukować w krótkim czasie ogromne ilości śluzu. Wytwarzają go wtedy, kiedy czują się zagrożone. Naukowcy mówią wprost, że jest to jedna z najbardziej niezwykłych substancji, jakie dotychczas poznano.

Śluzice należą do gromady prymitywnych zwierząt morskich. Żywią się padliną oraz chorymi rybami. Dorastają do ok. metra długości, są podłużne, przypominają z wyglądu węgorze, a ich ciało pokrywa lepki śluz.