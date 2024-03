Sprawdziła, czy wyspa wiecznej wiosny to nie mit. Tyle jest tam stopni

Madera to miejsce, które z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród turystów. Nie bez powodu nadano jej przydomek wyspy wiecznej wiosny, ale czy to nie mit, że zawsze jest tam ciepło? - W grudniu, styczniu, lutym temperatury tutaj oscylują ok. 16-19 st. C. W czasie naszej polskiej wiosny ok. 20 st. C. Z kolei latem nie zaznamy takich upałów jak w Grecji, kontynentalnej Portugalii czy Hiszpanii - powiedziała w programie "Newsroom WP" dziennikarka WP Turystyka, Natalia Gumińska, która właśnie przebywa na Maderze. - Bez względu na to, jaką mamy porę roku w Polsce, tutaj warto przylatywać - podsumowała.