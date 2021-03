Stare Olesno i wrak samolotu na "krańcu świata"

W miejscowości Stare Olesno w woj. opolskim znajduje się stary wrak samolotu, który jest lokalną atrakcją turystyczną. Maszyna ulokowana jest przy stawie, na terenie ośrodka wypoczynkowego Anpol. Prezentowany model to Antonow An-24 - wąskokadłubowy turbośmigłowy samolot pasażerski. Samoloty tej serii były wykorzystywane w Siłach Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Zdecydowanie nie były to "pancerne" maszyny, o czym świadczy kilka katastrof lotniczych. Jak ten model prezentuje się z bliska oraz jak to się stało, że jeden z egzemplarzy jest dziś atrakcją w miejscowości Stare Olesno, sprawdziła ekipa Urbex History.

