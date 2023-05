Startują VI Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów!

"Doświadczenia ubiegłych lat, stanowią gwarancję, że stworzone przez twórców treści kolejny raz okażą się skarbnicą turystycznej wiedzy i zainspirują do odwiedzenia ciekawych miejsc, szczególnie w sezonie wiosennym i letnim" – zachęca do udziału w Mistrzostwach Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. "Mamy również nadzieję, że docierając do szerokiej, turystycznej publiczności, podkreślimy znaczenie i wpływ turystyki, w tym przede wszystkim turystów na aspekty zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie wierzymy, że zdrowa rywalizacja dostarczy twórcom, widzom oraz wszystkim zaangażowanym w konkurs wielu pozytywnych wrażeń i ogromnych emocji".