Stolica narciarstwa zaprasza. Tu sezon trwa także wiosną!

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli nasycić swojego głodu zimowych sportów. O tej porze roku pozostają tylko bardzo drogie wyprawy do innych krajów? Nieprawda! Sezon w Polsce trwa jeszcze w najlepsze, pod warunkiem, że wiesz dokąd trzeba pojechać, by go doścignąć.

Szczyrk Mountain Resort ma w ofercie szkółkę narciarską Szczyrk Ski School oraz strefę nauki Maxiland (Szczyrk)

W stolicy polskiego narciarstwa, czyli Szczyrku, sezon trwa do połowy kwietnia. W tym roku pogoda zapewniła obfite dostawy śniegu, który wciąż leży na większości tras.

- Marzec zależnie od ilości ociepleń i dni z plusową temperaturą pokaże jak długo będzie się utrzymywać wystarczająca pokrywa śnieżna aby zapewnić gościom po feriach dobre warunki na narty i snowboard – mówi Beata Markiewicz ze Szczyrk Mountain Resort - Także na tą chwilę sezon w Szczyrku oceniamy jako bardzo dobry.

Zatem jeśli jeszcze nie spożytkowaliście całej energii – zaplanujcie wyjazd. Wiosenne słońce wraz z wciąż utrzymującą się pokrywą śnieżną to mieszanka, której wielu szuka w odległych destynacjach zapominając, że jest całkiem niedaleko.

"Sprytna sezonówka" - czyli jak zapłacić raz i jeździć przez 2 sezony

Nie bez powodu wspominamy o Szczyrku, ponieważ na koniec sezonu przygotowano tam wyjątkową promocję dla narciarzy. Przy zakupie karnetu na cały przyszły sezon, jeździmy za darmo do końca obecnego sezonu. To bardzo interesująca pozycja szczególnie dla tych, którzy w Beskidach spędzają znaczną część roku. Tak zwana "sprytna sezonówka" do końca kwietnia kosztuje jednorazowo 699 zł lub przedpłatą 199 zł, pozostałą kwotę dopłacamy do końca września (600 zł) lub do końca października (650zł).

W obu przypadkach "sprytna sezonówka" gwarantuje możliwość jazdy w 3 ośrodkach w Szczyrku do końca tego sezonu oraz daje 50 proc. zniżki na jednorazowy duży i mały serwis nart i snowboardów. To nie wszystko, bo w ramach tego rozwiązania można pojeździć w trzech ośrodkach na Słowacji. Na stokach Jasnej-Chopoka, Tatrzańskiej Łomnicy i Szczyrbskiego Plesa poszusujecie za gwarantowane 25 euro za dzień.

Dla początkujących natomiast Szczyrk Mountain Resort ma w ofercie szkółkę narciarską Szczyrk Ski School oraz strefę nauki Maxiland. To obszar o powierzchni aż 1000 m kw., mający pięć torów do nauki jazdy, dwie taśmy i orczyk ułatwiające wjazd do góry.