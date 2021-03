Świat pełen niespodzianek. 7 najbardziej tajemniczych miejsc

Dlaczego do dziś nawet za pomocą najlepszych technologii nie potrafimy wytworzyć takiego samego szkła, jak to z okien katedry w Chartres? Co robi astronauta w grobowcu Majów w środku dżungli? Jakie tajemnicze rośliny uprawiano na chińskiej świętej górze? "Świat na dłoni" przedstawi najbardziej tajemnicze miejsca naszej planety.

Skalne miasto Petra w Jordanii

Zaginione miasto w środku pustyni znane z filmu Indiana Jones i ostatnia krucjata, którego istnienie Beduini przez wiele stuleci starannie ukrywali przed światem.

Gdzie leży: Na południu Jordanii, około 3 godzin drogi od Ammanu.

Zagadka: Miasto wzniosła tajemnicza cywilizacja Nabatejczyków między III wiekiem p.n.e. a I wiekiem n.e. Petra była stolicą ich królestwa. Ostatni mieszkańcy opuścili ją po niszczycielskim trzęsieniu ziemi w VI wieku n.e. Dolina stopniowo odeszła w zapomnienie. Budowle wyciosane w skałach kryją liczne tajemnice, które powoli odkrywamy. Według najnowszych badań możliwe, że tutejsze budowle służyły jako olbrzymie astronomiczne obserwatorium orbity Słońca.

Ciekawostka: Pierwszym Europejczykiem od czasów wypraw krzyżowych, który ujrzał skalne miasto Petra, był w 1812 roku szwajcarski badacz i podróżnik Johann Ludwig Burckhardt, odbywający podróż z Syrii do Egiptu w przebraniu Araba.

Getty Images Petra, Jordania Źródło: Getty Images

Święta Góra Tai Shan w Chinach

Tai Shan to dom boga Tai Shan, syna Niebiańskiego Cesarza, i najbardziej czczona góra ze wszystkich 5 gór chińskiego taoizmu. Jej szczyt wznosi się na wysokość 1545 metrów nad poziomem morza. Górę uznaje się za świętą już 2500 lat. Ze szczytu rozpościera się wspaniały widok na bieg Rzeki Żółtej i na miejsca, w którym urodził się filozof i mędrzec Konfucjusz.

Gdzie leży: Na północnym wschodzie Chin w prefekturze miejskiej Tai’an, w prowincji Szantung. Prowincję ograniczoną przez Rzekę Żółtą i Morze Wschodniochińskie jako pierwszą oświetla wschodzące Słońce. Co więcej, wschód symbolizuje wiosnę, a więc także odrodzenie i płodność.

Getty Images Święta Góra Tai Shan w Chinach Źródło: Getty Images

Tajemnica: Legenda głosi, że góra powstała w wyniku pojedynku umierającego smoka. Jego ostatnie oddechy wstrząsnęły ziemią, z kości powstały skaliste urwiska, krew wypełniła rzeki i potoki, a zielone łuski zamieniły się w drzewa i trawę.

Ciekawostka: Na szczycie góry stał kiedyś klasztor zwany Świątynią Potężnych Duchów, gdzie żyła słynna uzdrowicielka. Jedna z mieszanek ziół leczniczych tradycyjnej medycyny chińskiej tej zielarki zawiera zioło "Du Huo" (Radix Angelice Pubescenti), które według medycyny chińskiej poprawia krążenie energii w organizmie. W nowoczesnej medycynie stosuje się ją na bezsenność, kołatanie serca, nocną potliwość i zaparcia.

Katedra Świętego Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii

Santiago de Compostela to obok Rzymu i Jerozolimy najważniejszy cel chrześcijańskich pielgrzymek. Kiedyś był stolicą Galicji, a w średniowieczu pełnił rolę ważnej zapory przeciwko inwazji muzułmanów.

Gdzie leży: Na północno-zachodnim krańcu Półwyspu Pirenejskiego.

Tajemnica: Wzniesiona na dawnym cmentarzysku z początków chrześcijaństwa, którego energia, zdaniem parapsychologów, jest w stanie "zasilać" nie tylko katedrę, ale także szereg innych kościołów w mieście. Zgodnie z legendą święty Jakub głosił w Hiszpanii ewangelię. Kiedy w 44 roku wrócił do Palestyny, Herod kazał go ściąć. Po jego męczeńskiej śmierci jego następcy po kryjomu przewieźli ciało do Hiszpanii, aby pochować go tam pod przyszłym Santiago de Compostela.

Getty Images Katedra w Santiago de Compostela Źródło: Getty Images

Miejsce i marmurowy grobowiec były zapomniane aż do 813 roku. Wtedy pustelnik ujrzał w miejscu grobu apostoła tajemnicze światło i papież ogłosił Santiago de Compostela miejscem świętym. Nad grobem wzniesiono bazylikę, później zaś katedrę.

Ciekawostka: Santiago de Compostela stało się największym celem pielgrzymek w średniowieczu, do którego wyruszali ludzie wszystkich stanów. Pielgrzymka do grobu apostoła bywała też traktowana jako element resocjalizacji, czy to zadany sobie samodzielnie, czy to nakazany wyrokiem sądowym.

Avalon w Glastonbury w Wielkiej Brytanii

Legenda głosi, że mityczna wyspa Avalon to miejsce spoczynku legendarnego króla Artura i jego żony Ginewry. Jest to jedno z najświętszych miejsc dawnej Anglii.

Gdzie leży: Glastonbury to niewielkie miasteczko w hrabstwie Somerset na południowym zachodzie Anglii, około 40 kilometrów na południe od Bristolu. Najważniejszym świętym miejscem w okolicy Glastonbury jest wzgórze zwane Glastonbury Tor lub Tor Hill. W dawnych czasach obszary dzisiejszego Glastonbury pokrywały bagna, z których wzgórze wyłaniało się niczym wyspa.

Getty Images Avalon, Glastonbury, Wielka Brytania Źródło: Getty Images

Tajemnica: Wielu ludzi przypuszcza, że Tor Hill to mityczna wyspa Avalon znana z legendy o królu Arturze i czarowniku Merlinie. Według legendy podczas budowy opactwa w Glastonbury znaleziono wielki ołowiany krzyż z łacińskim napisem Hic iacet sepultus inclitus rex arturius in insula avalonia, co oznacza: Tutaj na wyspie Avalon pogrzebany jest słynny król Artur.

Ciekawostka: W pobliżu Glastonbury pojawiają się niekiedy tajemnicze kręgi w zbożu. Ostatnio zaobserwowano je 17 lipca 2004 roku.

Palenque - dawne miasto Majów w Meksyku

Palenque, dawna osada Majów w meksykańskim stanie Chiapas, to bardzo stare miasto. Jego historia sięga przynajmniej 220 roku przed naszą erą. Majowie żyli tu aż do około 800 roku naszej ery. Potem z niewiadomym powodów przenieśli się na północ, a miasto pochłonęła dżungla.

Gdzie leży: około 130 km na południe od miasta Ciudad del Carmen w pobliżu rzeki Usumacinta.

Getty Images Palenque w Meksyku Źródło: Getty Images

Tajemnica: Płyta nagrobkowa w świątyni znanej jako Świątynia Napisów kryje najpewniej największą tajemnicę tego regionu. Najprawdopodobniej prezentuje wizerunek tutejszego władcy Pakala. Zdania archeologów na temat tego, co obraz przedstawia, są jednak podzielone. Wielu z nich widzi w nim astronautę podróżującego w kosmos. Jego maszyna ma aerodynamiczny kształt, z jej tylnej części buchają płomienie. Z sarkofagu do przedsionka z niewyjaśnionych powodów prowadzi gliniana rura. Dlaczego? Szwajcarski specjalista w dziedzinie paleoastronautyki twierdzi, że były to przewody, które odsysały jakieś trujące opary.

Ciekawostka: Płyta sarkofagu Majów waży 8 ton, co stanowi trzykrotność masy przeciętnego kamienia, z którego budowano egipskie piramidy.

Katedra w Chartres we Francji

Jest to jedna z największych katedr gotyckich na całym świecie. Jest większa i wyższa niż katedra Notre-Dame w Paryżu.

Gdzie leży: Na małym skalistym wzniesieniu w mieście Chartres na żyznej równinie około 90 km na południowy zachód od Paryża.

Tajemnica: Witraże w oknach katedry równie pięknie świecą przy zachmurzonym niebie jak i w południe w pełnym słońcu. Szyby jakby same regulują ilość przepuszczanego światła. Żadna analiza nie pozwoliła dotychczas odkryć, jak stworzyć dokładną kopię tego średniowiecznego kolorowego szkła.

Getty Images Źródło: Getty Images

W krypcie pod katedrą znajduje się studnia o głębokości 33,55 m. Według badań archeologicznych bez wątpienia pochodzi z czasów celtyckich. Wodę ze studni uważano za leczniczą. Mówi się, że człowiek, który się jej napił, w ciągu trzech dni zmarł bezbolesną śmiercią lub zupełnie wyzdrowiał.

Ciekawostka: W katedrze w Chartres znajduje się niezwykle cenna relikwia religijna – święte szaty, w których Maria Panna miała urodzić syna, Jezusa Chrystusa.

Wyrocznia w Delfach w Grecji

Była to najsłynniejsza wyrocznia i święte miejsce starożytnej Grecji.

Gdzie leży: Nad miastem Delfy na terytorium Fokidy, około 150 km na północny zachód od Aten.

Tajemnica: Podczas przepowiedni wieszczka Pytia siedziała na trójnogu nad rozpadliną, z której wdychała odurzające wyziewy, co wprowadzało ją w trans. Włoski geolog Giuseppe Etiope sądzi, że mogło chodzić o kombinację dwutlenku węgla i metanu, której wdychanie w zamkniętych przestrzeniach mogłoby wyeliminować tlen z obiegu krwi i powodować stany na granicy omdlenia.

Getty Images Wyrocznia delficka Źródło: Getty Images

Większość naukowców nie zgadza się jednak z jego teorią, co więcej, badania archeologiczne na miejscu nie odkryły żadnej rozpadliny. Amerykański geolog Jelle de Boer twierdzi jednak, że sytuacja w obszarze aktywnych uskoków tektonicznych szybko może się zmieniać.

Ciekawostka: Kapłani zapisywali nieokreślone okrzyki wieszczki Pytii, a następnie "tłumaczyli" je na zrozumiały język. Do tego oczywiście dodawali to, co im pasowało. W najgorszym razie zawsze można było powiedzieć coś, co każdy mógł zinterpretować po swojemu. Od tego czasu na określenie niejasnych bądź wieloznacznych wypowiedzi używa się wyrażenia pytyjska odpowiedź.

