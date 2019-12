Świąteczne inspiracje od WITTCHEN: prezenty dla podróżnika

Twoi znajomi dużą podróżują? Przyjaciele wybierają się w podróż poślubną? A może masz w rodzinie miłośniczkę lub miłośnika dalekich wypraw? Walizka lub akcesoria podróżne to świetny pomysł na prezent dla kogoś, kto lubi odkrywać nowe miejsca.

Twarde walizki podróżne na każdą kieszeń

Miękkie walizki w różnych rozmiarach

Szeroki wybór twardych walizek to jeszcze nie wszystko w ofercie WITTCHEN. Miękkie walizki z wytrzymałego poliestru znajdują swoje uznanie wśród klientów, którzy zwracają uwagę na dodatkowe kieszenie, możliwość poszerzenia bagażu i dużą pojemność modeli. Funkcjonalny design, rozmaite opcje kolorystyczne oraz trzy rozmiary do wyboru – czego chcieć więcej? Co ważne, walizki WITTCHEN posiadają zamek szyfrowy z systemem TSA, bardzo przydatny w przypadku rewizji bagażu przez służby celne. Gwarantuje on bezinwazyjne otwarcie walizki oraz jej ponowne zamknięcie, bez uszkodzenia zamka. Więcej modeli zarówno twardych, jak i miękkich walizek możesz znaleźć na www.wittchen.com.