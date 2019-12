Symbol epoki komunizmu w Chorwacji i ostatnie szaleństwo dyktatora Tito

Niedaleko Zagrzebia a ty Granicy z baśnią na szczycie petrov a góry stoi przed dziwna budowla na pierwszy rzut oka przypomina Stacja Radarowa lub jakiś kolejny tajny rządowy projekt który zamieszany jest NASA ale tak na Jest majestatycznym pomnikiem upamiętniającym powstanie ruchu oporu kordun i wanilia przeciwko nazi Faszyzmowi jeszcze przed budową pomnika którą zakończono w 1981 roku Terenie znajdowała się Kwatera Główna armii ludowo-wyzwoleńczej Chorwacji oraz szpital partyzancki Wstałeś Po 1991 roku pomniki cały komplet został Zapomniany i popada w ruinę Zanim jednak Rozpoczniemy wyprawę uprzedzę prawdopodobnie najpopularniejsze pytanie w komentarzach Tak nagrywaliśmy to rok temu podczas podróży po Bałkanach ale dopiero teraz w odmętach gigabajtów zapisz Na wierzchu wychowaliśmy ten odc Zaczynamy wypraw No to jesteśmy za nami główny plac ale Nasze docelowe miejsce znajduje się Zobaczcie jak to wygląda Kto wpadł na taki pomysł aby wybudować Aż taki pomnik tak to ci w środku też było muzeum się już Na cześć Powstańców Komunistyczny którzy walczyli faszyzm Został wybudowany w 1981 roku A wcześniej Bo podczas wojny Szpital polo I do tego Jeszcze Siedziba tak naprawdę partyzantki komunistyczne Która również zajmowała się Wydawaniem Która tak naprawdę po wojnie była z Konga Jeszcze masz Ocalały A to jeszcze ciekawsze że zobacz to Jest ten cały obszar który jest tutaj do budowy To wcale nie jest tak że on jak Został dopiero później On był cały czas jakieś widziałem może nawet teraz znajdę przebitki i wam W montażu Jak wyglądało to miejsce i tutaj jeszcze spoty Komuniści tutaj u góry wszędzie Właśnie siedzieli siedzieli ludzie i skandal Różne różne OX Natomiast tak to jest ciekawe podjęliśmy tam do tego baru Bar Jakbyście kiedyś byli w Chorwacji To to piwo karlovacko To jest Piwo które jest produkowane w Carlo Karlovasi Chyba się nazywa Miejscowość Imielin sobie dzisiaj W ogóle dzisiaj musicie być Troszeczkę bardziej niż zwykle Tak Ponieważ 3 godziny temu przyjechaliśmy do Chorwacji Nie spaliśmy 23 godzin Przespaliśmy się może ze dwa I wyszliśmy kręcić to dla was bo mam mega napięty grafik Ciężko można powiedzieć teraz Jestem Czterech piwach Jakoś idzie Beton z Smr Faszyzm Graffiti ma od niej Do tego Się znajdował Widać że Również tutaj Będziemy Przygotowaliśmy się Zając przy No 10 minut nie było nic I teraz Podjechała grupka więc będziemy Wspólna No niestety z nami Będą też inni Ludzie nas na szczęście nie jest jeszcze zbyt 2 Chociaż i tak mamy godzinę późno Damy radę Zobacz Zobacz na ten na to Jest majestatyczny Ceneo A na samym szczycie Zwieńczeniem tego jest wielkie muzeum Widać że typowy pom Komunistyczny Nie przypomina to zupełnie niczego Jak podejdziemy bliżej Zobaczycie jak ono wygląda I dlaczego ma takie dziury nie ma większości paneli tym wytłumaczymy o co ale chyba już teraz można się Wchodząc tutaj dookoła Widzicie To wszystko znajduje Wle I właśnie tutaj w tym lesie Podczas II wojny światowej był Był tajny szpital Gdzieś ukrył Nie mogę go znaleźć na mapach było to mega ciężkie może Tutaj jeszcze go znajdziemy ważąc do oko Ale o co mi chodzi żeby Lego szpital Jak wy z tym pomnik No to nie ma za Wspólnego Widzę że tam nasi Koledzy Starają się wejść do środka Ale Chyba musimy Tak ja Zobacz tutaj do Ocieplenie Się przyda Domost ale tą blachę wiesz Ale zobacz jak to jest Zerwali z tego praktycznie ciągle A to No dobra stamtąd zgrywasz nie będę ale tutaj jeszcze możliwe chociaż ich poniosło jeszcze ten kawał Nie No widać że jest Komandosi musieli Piesku zostawili Coś w tym miejscu w którym teraz jesteśmy znajdował się kiedy Jak już wspominaliśmy szpital W tej na tej całej Górze Był tak naprawdę Rozłożę Tunele i małe pomieszczenia aby nikt go nie odkrył Znajdują się już w środę Patrząc na górę Mogły być właśnie Wystawy robione No bo zobacz Są takie świetlik Gdzie Wycinane Chodź Chodźmy pójdziesz do tego głównego budynku albo może jeszcze na drugą stronę Czy da radę okrążyć I będzie To wszystko jest takim surowym betonem było Bale Gdzie się paliło O kurczę Tutaj to trzeba uważać Jak wpadniesz to już nie Nie wyjeżdżam z boku jeszcze jakieś wejście No mogę o tobie się skończyć dosyć poważnie gdybyśmy tablecie A słyszysz ten słyszysz jako Jakiś agregat pochodził To możemy iść do tych anten No też się nie wspominaliśmy o tym że u góry teraz to Góra i To pomieszczenie ma zastosowanie tak Że po prostu są tutaj Znany film Komórkowy Chorwacki A tutaj biedne pieniądz który I czeka na swoje Na swoich Panów państwo Tak nie zabrali cię na kolację Spoko zaraz Zobacz że mieli Coś tam siatka zbrojeniowa Jeszcze kilka piętrem Ale windy nie ma więc już się skrupulatnie pozytywnie Wojska Na bilet Pewnie jeszcze 3 razy źle to przeczytałem coś przekręciła no Wiadomo że to jest jakaś data istotna na pierwszy rzut oka może mieć tak ogromne Ale na tą chwilę Gdzie nie pójdziemy staje się jak Rośnie w oczach po prostu Tutaj też jest następny jeszcze Jeszcze raz mam takie buty wojskowe Wojskowe ciuchy Jest na metce napisany jest 1900 1908 Trzeci Zastosowanie jednej ze ścian Wejście do budynku Rozjeżdża W związku z tym że chyba w dniu dzisiejszym górę będzie bardziej Najpierw nagramy piwnica Zobaczymy co się tam znajduje Ale zobacz jakie to jest głębokie nie wiedziałem że to masz tyle pięter w dół No Jest jeszcze jedno piętro Pamiętaj że tutaj też były tunel W których znajdowały się właśnie ten szpital polowy i między innymi gazeta zobaczcie Galeria Tak dokładnie nawet to całe pomieszczenie Co mogłabyś gallery Wystawowa ze względu na to że było tutaj muzeum Drzwiczki No to wszystko tutaj to Wygląda jakby cpk Właśnie galeria Strony będzie Zaraz się zobaczymy Analogicznie jest to samo pomieszczenie Powiem wam że w związku z tym że to był wybudowany w 81 roku bodajże Czyli podczas komuny Jak dla mnie nie służyła to tylko po to że Puścić pamięć Właśnie Partyzantki tej komunistycznej która starała się zwalczyć faszyzm i nazizm Ale również zobacz jak to wygląda znajdują się pod ziemią Są to ogromne tereny Najprawdopodobniej służyły do tego że Jakby był Jakiś nalot czy cokolwiek innego to wszystko jest Wzgórze więc też dobrze schowane tutaj Chmielowice Edyta mogła przyjść i się schować to Bardziej na zasadzie może jakiegoś buncrana Było no ale niestety się to się nie dowie Zobaczcie co powiem szczerze komunistyczne wróbelki Nie idziemy dalej A jak dobrze wiem Wszystkie państwa Które miały u siebie komunii Bardzo dublowały się w budowaniu w Takich obiektów gdzie zawsze można było się w nim To była według mnie galeria handlowa galeria handlowa galeria wystawa Nie Wystawowa na potwierdzenie swojej tezy Zbite deski który za który nie mogą leżeć jakieś eksponatem W tym momencie znajduje się na samym do Trzeba uważać pod nogi nie chodzić na tych deskach bo nigdy nie wiadomo co nad nim Zobaczcie ile to Pojemniczków jakby po jajkach niespodzianek jajka niespodzianka Wszystko pomarańczowe Może bawili się wcale A widać już trochę nadszarpnięty zębem czasu Po przepalone Ludzie tutaj sobie zrobili ogniska I znalazłem Kubę Standardowo klikając tutaj subskrybujcie nasz kanał Tutaj Dlatego że strzałka Zobaczcie jak tam Więcej tutaj Ale cóż no Miejscówki są za każde Zobacz jeszcze Jakie są skutki jak Jak się nazywa marmur Albo coś marmuropodobne go ale widocznie jeszcze nikomu do domu się nie przydało albo mocno jest Przyczepione No jakby to był chyba z góry to raczej jest dosyć widoczne w tym momencie Po drugiej stronie Jakie są wyświetlacze na w Indiach Tak jest ze światełkiem który się pojawia w tym momencie Gdzie jest winda Jest zrobiony na to wszystko to jest dosyć Żeby się nie rozpadło jeszcze przez długie lata Chorwaci wcześniej mieliśmy apetyt na plw więc Lepiej nie wchodzić do tematy bo ani jedni ani drudzy święci Zobacz Ale widoki Powiem wam że z tej góry podobno widać Zagrzeb Słowenię oraz co To co tam widzicie tamte masła To właśnie jest Bośnia znaczy no tam dalej dalej to nie wiem czy co na lustrze widać Nie wiem ale jestem w tym Walnęło Co to Z jakieś woda chlorowana to jest woda taka medyczna no Ale czemu tak jak tutaj nie wiem i to jest pewne i mam właśnie całą nogę w tym Zastrzeliła Ale to dziwne to jest wygląda Zobacz to są te Wysłany nie wiem że to był szpital Ale ty chowasz bo to takie możesz przydawki Spoko już mam wodę co w tej wodzie korygowanej gry nie jest to na szczęście Woda destylowana mięso wyschnie Gdyby na przykład to było jakieś radioaktywne napromieniowane coś Czy umiesz się znajdują na samej górze Chyba że tędy bo tutaj dalej są schody a nie czuję się komfortowo z jedną nogą mokro Zobaczcie Widok oszałamiający związku z tym że nie że jesteśmy na doci wysokiej budowli Jeszcze na górze można powiedzieć że Króluje nad Krajobrazem nic nie można zobaczyć to co najlepsze Chorwacja ma do ukrycia Tak jak patrzę nasi przyjaciele Już sobie Wyślij wpadła tylko jakaś tam jedna ekipa Dlaczego państwa to jest zobacz jakie tutaj są piękne widoki Naprawdę mega sprawa czasami człowiek tych momentach żałuję że ma lęk wysokości może tutaj GT anteny Samsung czaszki Uważaj bo to są gwoździe Niemetalowe zbrojeń Świat zza krat Elo Jak debil jest normalne wyjść lekko mi zachwiało Zmęczenie No dobra znajduje się na dachu czegoś sądzę że Anteny to jakoś ci ludzie to montowali pewnie z odpowiednim zabezpieczeniem Musieli to być jak nasi tu byli to ja mogę tu być znacznie A tam nade mną jest Punkt tego miejsca na którym również znajdują się talerze To jak widzicie że to jest punkty łatwo można z Tak naprawdę bo każdy może to weź wziąć rozkręcić talerz i go zabrać na tyle szybko żeby Służby nie zdążyły tu przyjechać tam kolejne samochody Nadjeżdżają No jest to poniekąd atrakcje Zawsze ludzie ciągnęło do rzeczy które są opuszczone które są zamknięte i do których nie każdy może wejść na Stąd też nasza pasja do tego za chwilkę Kuba będzie przechodził tamtędy bo chcę oglądać to miejsce zgona I tutaj kończy się Wyprawa po jednym z komunistycznej Feliksów Chorwacji Jeżeli wam się podobało to daj W górę Zobaczcie nasze Do zobaczenia na następnej A i jeszcze Dziękujemy naszym pa