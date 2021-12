Szarysz – region zamków i kopalni

Słowacki skarb narodowy, czyli opal szlachetny i sól

Region wschodniej Słowacji słynie z kopalni opali, która nadal kryje w sobie wiele niezbadanych korytarzy, tajemnic i legendarnych kamieni. Jest to najstarszy tego typu obiekt na świecie i jedyny na naszym kontynencie – nie odwiedzić go to grzech! Wyroby stamtąd pochodzące są niezwykle znane i cenione. Nasuwa się jednak pytanie, dlaczego tak właściwie ten kamień jest taki pożądany? Historia jego "mocy" sięga jeszcze dawnych legend i podań. Od wieków wierzono, że opal wpływa na wyobraźnię, poprawia kreatywność oraz pamięć tego, który go przy sobie nosi. Traktowano go jak talizman i do dzisiaj jest w taki sposób postrzegany. Oprócz swoich "magicznych mocy" jest uwielbiany także za wyjątkowy wygląd. Swoje piękno zawdzięcza bowiem interesującej grze kolorów.