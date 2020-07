Szczecinek. Kobieta wjechała samochodem do rzeki. Wszystko przez... pierogi

Do bardzo nietypowego zdarzenia drogowego doszło w czwartek w Szczecinku w woj. zachodniopomorskim. Do rzeki, która płynie w centrum miasta wjechał nissan qashqai.

Kobieta, która siedziała za kierownicą, opowiedziała policjantom, jak do tego doszło. Ich zdziwienie musiało być niemałe bo... – Przekazała nam, że do zdarzenia doszło przez pierogi – powiedział w rozmowie z TVN24 Szczecin aspirant Anna Matys, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Szczecinek - gorące pierogi i auto w rzece

Samochodem podróżowały dwie osoby. Jak wyjaśnia policjantka, pasażer miał trzymać na kolanach pudełko z gorącymi pierogami, które nagle się otworzyło, a jego zawartość wylała się na kierującą. Kobieta straciła panowanie nad kierownicą, gwałtownie skręciła i wjechała do rzeczki.

Jak podaje policja, 42-letnia kierująca była trzeźwa. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy, a sprawa trafi do sądu. To on zdecyduje o karze.