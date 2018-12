Szczyrk. Po 30 latach znowu jest zimową stolicą Polski

Miło nam donieść o powstaniu największego ośrodka narciarskiego w Polsce - 7 kolei linowych i 40 km tras na jednym skipassie. Tego jeszcze u nas nie było!

Szczyrkowski Ośrodek Narciarski startuje 15 grudnia.

Oficjalny start sezonu zaplanowano na sobotę 15 grudnia, jak na razie organizatorzy walczą z pogodą i starają się przygotować możliwie dużo tras. Intensywnie wykorzystano ochłodzenie na początku grudnia. Zaśnieżyliśmy podkłady na głównym szlakach, a także zmagazynowaliśmy śnieg w tak zwanych kopach, by przetrwał ocieplenie. Niedawna odwilż mocno utrudnia przygotowania, ale trzymamy kciuki, że uda się zdążyć na otwarcie. Padający śnieg daje dużą nadzieję, że otwarcie odbędzie się na śniegu, planujemy otworzyć trasy nr – mówi Beata Markiewicz brand manager ośrodka SMR. Radzimy aby na bieżąco sprawdzać sytuację i komunikaty na oficjalnej stronie oraz fanpage'u ośrodka na Facebooku. Na start sezonu planowane jest otwarcie gondoli i kilku tras, zobaczymy na ile pozwoli pogoda.

Historyczne połączenie SMR i COS

Odbiegając od sytuacji pogodowej sprawdźmy, co nas czeka w zbliżającym się sezonie. Zdecydowanie najważniejszą informacją i nowością w tym roku jest pełne połączenie dwóch sąsiadujących ze sobą ośrodków – Szczyrk Mountain Resort (Małe Skrzyczne) z Centralnym Ośrodkiem Sportu (Skrzyczne). W zeszłym sezonie wytyczono trasę ze Skrzycznego na Halę Skrzyczeńską. W tym roku oddana zostanie nowa 6-osobowa kolejka krzesełkowa na Zbójnicką Kopę, skąd będziemy mogli zjechać w obu kierunkach. W ten sposób dokona się historyczne połączenie ośrodków, znacznie ułatwiające korzystanie ze wszystkich tras. Większość z Was zapewne pamięta uciążliwe transporty busami między dolnymi stacjami Skrzycznego, na szczęście mamy to już za sobą!