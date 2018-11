Szklana kula w Lublinie. W środku McDonald’s

Gigantyczna szklana kula, a w niej białe od śniegu drzewka i… budynek stylizowany na restaurację McDonald’s. W Lublinie na placu Zamkowym stanie nietypowa instalacja.

Instalacja jest związana z promocją oferty zimowej McDonald’s. Każdy chętny, który wejdzie do wnętrza przezroczystej kuli, otrzyma upominek-niespodziankę. Będzie to możliwe w niedzielę 2 grudnia, od godz. 10:00 do 21:00.