Sztuka oszczędnego podróżowania - jak zwiedzać świat nie niszcząc budżetu?

Tanie podróżowanie - co trzeba wiedzieć?

Chcąc zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy, ale i czasu, należy rozpocząć organizację podróży z nawet kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Oczywiście, możliwe jest nadal skorzystanie z ofert typu last minute, ale rozwiązanie to ma szereg minusów, w tym to, że musimy dostosować się do narzuconych nam warunków. Rezerwując loty czy noclegi kilka miesięcy przed wylotem, zapewniamy sobie niższe ceny, ale i komfort psychiczny. Ponadto, wybierajmy terminy poza sezonem, a jeśli nie mamy takiej możliwości to chociaż unikajmy weekendów i świąt. Rezerwacji połączeń lotniczych dokonujmy w środku tygodnia, najlepiej w godzinach porannych i to od razu na lot w obie strony. Ciekawą opcją są też liczne pakiety, np. Lot+Hotel, które zawsze wychodzą o wiele korzystniej. Unikajmy też nadbagażu, a także kupmy biletu wstępu do licznych obiektów i atrakcji online, przed wylotem.