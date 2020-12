Szwajcaria. Najwolniejszy ekspres świata. Widoki jak z bajki

Lodowcowy ekspres w Szwajcarii

Jak czytamy na portalu My Switzerland, ekspres lodowcowy to podróż odczuwana przez wszystkie zmysły – z Doliny Engadyny bezpośrednio do stóp Matterhornu. "W czasie przejazdu z urzekającego St. Moritz do równie wytwornego Zermatt Ekspres Lodowcowy oczarowuje pasażerów malowniczymi widokami oraz fascynuje technologicznymi osiągnięciami" - brzmi opis wyprawy.