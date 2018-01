Szybki wypad za granicę? Do Albanii dolecisz w dwie godziny

Dwie godziny – tyle potrzeba, by dotrzeć do Albanii. To niewielkie państwo znajdujące się na Bałkanach, w bezpośrednim sąsiedztwie Grecji, Macedonii i Czarnogóry kusi turystów długimi plażami i ciepłym prawdziwie śródziemnomorskim klimatem.

Durres to miasto z bardzo bogatą historią (Shutterstock.com)

Europa na wyciągnięcie ręki

Krótki czas lotu z pewnością docenią rodziny z małymi dziećmi, dla których długa, monotonna podróż jest szczególnie nieprzyjemna. Jeśli dziecko podczas pobytu w samolocie utnie sobie drzemkę, będzie na miejscu nim się obudzi.

Albania jest krajem górzystym. Jedyne nizinne tereny znajdują się u wybrzeży Adriatyku oraz w dolinach rzek. Państwo nazywane "drugą Chorwacją" to dziesiątki malowniczych wiosek ukrytych wśród gór i plaż, które dorównują najsłynniejszym europejskim riwierom. Na uwagę zasługują przede wszystkim tak zwane "weneckie posiadłości" czyli miasta na wybrzeżu Morza Adriatyckiego. Jednym z tych miejsc jest Durrës, drugie co do wielkości miasto Albanii, słynące z zabytków trzech różnych kultur. Wielki Meczet, przysadzista wenecka wieża i rzymski amfiteatr oraz forum istnieją obok siebie, będąc świadectwem bogatej historii miasta.

Zanurz się w Albanii

Albania to nie tylko miasta i plaże, ale również doskonała okazja, by odkryć prawdziwe piękno natury. Będąc w okolicach Wlory, warto wziąć kilka lekcji nurkowania, wybrzeże Adriatyku jest usłane wrakami frachtowców i okrętów wojennych sprzed kilkudziesięciu lat. Wiele skarbów czeka jeszcze na odkrycie. Kąpiel w krystalicznie czystym południowym morzu stanowi również doskonałą okazję do podziwiania tamtejszej fauny i flory. Osoby, które nie przepadają za nurkowaniem mają natomiast doskonałą okazję, by zobaczyć Jezioro Ochrydzkie, najstarsze na Bałkanach, leżące na granicy Albanii i Macedonii. Wokół niego wznosi się wiele zabytków, między innymi Cerkiew św. Jana, znajdująca się po stronie macedońskiej.

Shutterstock.com Podziel się

Górzyste tereny położone w głębi lądu skrywają wiele tajemnic. Jedną z nich jest kanion rzeki Osum. Ciągnące się przez 15 km zbocza o wysokości 100 m i płynąca pośród nich kręta rzeka to coś, co powinien zobaczyć każdy, kto kiedykolwiek zdecyduje się na podróż do Albanii. Osum jest doskonałym miejsce zarówno na spływ, jak i pieszą wycieczkę, należy jednak uważać. Warunki pogodowe w Albanii bywają zmienne, a wycieczka w tamto miejsce podczas deszczu lub burzy może skończyć się nieprzyjemnie. Poziom wody gwałtownie się podnosi, a to oznacza, że nie wszędzie da się dotrzeć suchą stopą.

Albania to wciąż mało znany, ale coraz bardziej doceniany przez turystów kraj. Niesamowite górskie widoki przeplatają się z turkusowym morzem, a ciepły, suchy klimat zachęca do odwiedzenia tego raju na ziemi. Podczas planowania tegorocznego urlopu warto uwzględnić miejsce, które oddalone jest dwie godziny lotu od domu.