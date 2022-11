Ta wyspa kusi przez cały rok. "Jest bardzo dużo Polaków"

Nawet 25 st. C zimą, piękne plaże i nieziemsko piękne widoki. Nie ma się co dziwić, że Polacy uwielbiają Fuerteventurę. - Teraz jest najlepszy czas, żeby tu przyjechać - mówiła w programie "Newsroom WP" dziennikarka Hanna Szczypiór. Opowiadała też, że na każdym kroku słyszy tam nasz ojczysty język. Nie bez powodu, bo okazuje się, że jesteśmy trzecią nacją wśród turystów, której jest tam najwięcej. - Jest bardzo dużo Polaków. I, co ważne, nie ma drugiego takiego miejsca w całej Hiszpanii, gdzie byśmy byli w TOP 3 - dodała.

