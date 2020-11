Tajfun Goni na Filipinach. Spowodował ogromne zniszczenia

To był najsilniejszy cyklon tropikalny, jaki w tym roku zszedł na ląd. Przez tajfun Goni zginęło co najmniej 17 osób, ale ofiar byłoby znacznie więcej, gdyby nie szybka ewakuacja setek tysięcy mieszkańców. Jednak to nie koniec dramatu - w kierunku archipelagu sunie następny niebezpieczny żywioł.

Filipiny po przejściu tajfunu, 2 listopada (Getty Images)