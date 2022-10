Tak chcą oszczędzać energię. Ośrodki narciarskie nie będą już działać tak samo

- W Alpach wciąż panuje duża niepewność co do cen energii - mówił Arjen de Graaf, rzecznik Holenderskiego Związku Narciarskiego, cytowany przez "AD". W jego ocenie należy się liczyć z tym, że karnety narciarskie w tym roku będą droższe co najmniej o 10 proc. niż w ubiegłym sezonie.