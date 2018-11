Tak wygląda największy statek wycieczkowy na co dzień. Symphony of the Seas to pływające miasto

Największy statek turystyczny, pływające miasto - tak określa się Symphony of the Seas. I trudno tu się dziwić, na pokładzie ma nawet więzienie. Zobaczcie, jak wygląda życie na takim statku.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Łatwo zapomnieć, że to nadal statek (Royal Caribbean)

Na pokładzie statku znajdziemy praktycznie wszystko, co potrzebne do życia. Miejsca bardziej i mniej typowe. Symphony of the Seas oferuje rozrywkę taką jak baseny, kino 3D, rollercoaster, 10-piętrową zjeżdżalnię, ścianki wspinaczkowe, lodowisko czy nawet Bionic Bar - czyli robota podającego drinki.

Na statku mieści się też największe na świecie pływające kasyno. Dodatkowo, na całym pokładzie statku dostępny jest internet VOOM. Oprócz tego, na pokładzie znajdują się instytucje takie jak szpital, policja czy nawet więzienie. To oczywiście nie wszystko, ale wymieniać można by godzinami, najlepiej zobaczyć to na poniższym filmiku.

Symphony of the Seas jest największym statkiem turystycznym na świecie. Jego długość wynosi aż 360 metrów. Jego 18 pokładów łącznie waży 228 tysięcy ton i pomieści nawet 8 tysięcy osób. To jak małe miasto.

Statek wyruszył w swój dziewiczy rejs 24 marca 2018 roku. Był to zaledwie krótki pokaz na Morzu Śródziemnym. Należy do floty firmy Royal Caribbean, a jak nazwa wskazuje jego docelowym kierunkiem są Karaiby. Port macierzysty Symphony Of The Seas mieści się w Barcelonie.