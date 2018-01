Tanie loty do 60 zł. Przegląd najlepszych ofert na pierwszą połowę lutego

Stolica europejskich hipsterów, miasteczko, w którym powstały klocki Lego czy norweskie fiordy? Bez względu na to, którą opcję wybierzesz, jedno jest pewne. W najbliższych tygodniach w te miejsca polecisz za grosze.

Jeśli marzy ci się tani city break w najbliższym czasie, to idealnie trafiłeś. Znaleźliśmy trzy świetne propozycje kilkudniowych wypadów z wylotami z Poznania, Warszawy i Krakowa.

Najlepszą cenę na przeloty w pierwszej połowie lutego oferuje nam Ryanair. W terminie 1-4 lutego z tym przewoźnikiem z Poznania do duńskiego Billund polecimy w obie strony za jedyne 38 zł.

O tym, że jest to świetna okazja, wiedzą wszyscy entuzjaści Lego – to właśnie w Billund znajduje się największy park rozrywki na świecie poświęcony słynnym klockom. Na terenie parku Legoland Billund wybudowano z klocków miasteczko z miniaturami duńskich budowli, np. Pałacu Królewskiego czy stadionu FC Kopenhaga – a to tylko początek z wielu atrakcji, których możemy na miejscu doświadczyć.