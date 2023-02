Tel Awiw. Miasto, które nigdy nie śpi

Tel Awiw to idealne miasto zarówno na dłuższy i krótszy wypad. Jest dobre dla rodzin z dziećmi, par czy grup znajomych, bo nie da się tu nudzić. Nie bez powodu sami Izraelczycy mówią, że do Jerozolimy jedzie się po modlitwę, a do Tel Awiwu po zabawę ("You go to Jerusalem to pray and to Tel Aviv to play"). - Można tu odpocząć, ale też zobaczyć sporo historycznych miejsc - mówi Renata Tokarz Soen, licencjonowany przewodnik w Izraelu. - Koniecznie trzeba odwiedzić plaże oraz stary port w Jaffie, gdzie poczujecie wielokulturowość miasta. Ważne miejsce to także Bulwar Rothschild uznawany za pierwszą dzielnicę nowo powstałego Tel Awiwu - dodaje. Puls miasta jest odczuwalny na każdym kroku. W niektórych uliczkach tętni historią, a w innych nowoczesnością. A co najważniejsze, Tel Awiw nigdy nie zasypia, a na kultowe imprezy zjeżdżają turyści z całego świata. - Myślę, że życie nocne w Tel Awiwie może sprostać każdemu gustowi - mówi Avital Levin, przewodniczka po klubach nocnych, która w rozmowie z nami zdradziła, jak wybrać najlepsze miejsce na imprezę w tym izraelskim mieście.