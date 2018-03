The Blonde Abroad. Od Galapagos do Abu Dabi

Kiersten Rich jest mieszkanką Kalifornii, która jak dotąd zwiedziła ponad 50 krajów i odhaczyła sporo pozycji z listy rzeczy, które koniecznie trzeba zrobić przed śmiercią. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad pół miliona fanów.

W 2011 r. kupiła bilet do Australii - tak rozpoczęła się jej przygoda - od błękitnych wód Galapagos, aż do pustyni Abu Dabi. Kiersten odwiedza najpiękniejsze miejsca na Ziemi, a tam nie tylko pozuje do zdjęc. Skacze ze spadochronem, nurkuje i żegluje.