Tłumy na plaży w Gdańsku. W środku dnia ciężko znaleźć miejsce

W Gdańsku nikt nie ma wątpliwości, że jest pełnia sezonu wakacyjnego. Jeśli tylko pogoda dopisuje, to na plażach są gigantyczne tłumy. W miniony weekend w Brzeźnie bywały momenty, że trzeba było się mocno rozglądać, by znaleźć wolne miejsce na piasku blisko wody. A w tej kąpało się sporo osób, bo była czysta i dość ciepła jak na polskie warunki. Sporo osób spacerowały też brzegiem morza i deptakiem w stronę Sopotu lub w przeciwnym kierunku - do Nowego Portu.

