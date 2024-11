Tłumy przed wejściem. Ludzie czekali w śniegu i mrozie

Restauracja McDonald's przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu stała się miejscem, które przyciągnęło prawdziwe tłumy. To obecnie najbardziej rozświetlona restauracja tej sieci w Polsce. Wielka metamorfoza przykuła uwagę mieszkańców oraz turystów. Na nagraniach autorstwa Agnieszki Sołtysiak widać ludzi, którzy w środę 20 listopada br. stali w mrozie i śniegu, aby wejść do środka. Kolorowe instalacje będzie można oglądać do 27 listopada.