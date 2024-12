Tłumy w europejskim mieście. Na ulicach słychać język polski

Podczas gdy w Polsce już zima w pełni, to na południu Hiszpanii, a konkretnie w Maladze wciąż świeci słońce i jest ponad 20 st. C. I to jest powód, dla którego w tym kierunku odlatują samoloty pełne Polaków. Wielu wybiera się tam także ze względu na wyjątkowy świąteczny klimat w mieście. W miniony weekend na ulicach Malagi odpalono świąteczne iluminacje. Z tej okazji zjawiły się prawdziwe tłumy, a dekoracje zrobiły ogromne wrażenie.

