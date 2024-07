W Gdańsku rozpoczął się Jarmark św. Dominika, który potrwa do 18 sierpnia. Oznacza to mnóstwo atrakcji, stoisk targowych, ale także gigantyczne tłumy. W centrum miasta ciężko zaparkować, a o swobodnym spacerze ulicami Starego Miasta można pomarzyć. Co na to mieszkańcy i turyści? Sprawdziliśmy.

