Tłumy i kolejki na kilkadziesiąt osób. Przyjeżdżają z innych miast

Tłumy z całego kraju zjechały na długi weekend do Poznania. Niektórzy, by zwiedzać, inni, by wziąć udział w meczu Lech Poznań kontra Legia Warszawa, a jeszcze inni, by celebrować Święto Niepodległości i imieniny ulicy Św. Marcin. A te nierozerwalnie wiążą się z okazją do skosztowania rogali świętomarcińskich. W kolejkach przez cały dzień stoi po kilkadziesiąt osób. By kupić wymarzony wypiek, czasem trzeba odstać dobrą godzinę. Ceny są różne. Udało nam się wypatrzeć zarówno takie za 12 zł za sztukę jak i za... 29 zł.