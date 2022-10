Tragedia w Indonezji. Pyton zabił i w całości połknął kobietę

Kobieta o imieniu Jahrah w niedzielę 23 października rano wyszła do pracy na plantacji kauczuku. Po tym, jak nie wróciła do domu, zaczęto jej poszukiwać. Następnego dnia mieszkańcy wsi trafili na pytona o długości co najmniej pięciu metrów, z mocno wypchanym brzuchem. Postanowili zabić węża. Jak się okazało, w jego wnętrzu znaleźli ciało zaginionej kobiety.