Trasa Rzym-Paryż na Pałukach, czyli wakacje z dystansem

Tęsknisz za kawą przy Piazza Campo de' Fiori? Spacerem po Montmarte? Wyprawę do Rzymu, Paryża, a także Moskwy, Bagdadu czy Szkocji możesz dziś zaplanować bez względu na pandemiczne ograniczenia. Wszystkie te miejsca znajdziesz w Polsce.

I wszystkie mają sporo do zaoferowania. Każda z tych lokalizacji może być doskonałą alternatywą dla zatłoczonych, głośnych i uwielbianych przez turystów tras. Najlepiej zabrać ze sobą rower (np. przez Bagdad w Wielkopolsce przebiega turystyczny szlak rowerowy Eurorouth-R1 z francuskiego Calais do Kaliningradu) oraz wygodne buty. Można też pomyśleć o kajaku (w okolicach Szwecji w województwie zachodniopomorskim przepływa Piława).

To co – gotowy/a? Złap dystans do wakacji i ruszaj z nami w drogę. Mamy kilka propozycji na nietypowe wyjazdy, a w jedną z tras wybraliśmy się sami (to z niej pochodzą zdjęcia w artykule, które wykonaliśmy smartfonem Samsung Galaxy S20+ – więcej o nim w dalszej części tekstu).

I tylko pomyśl, co powiedzą znajomi, gdy wrzucisz na swój profil np. takie zdjęcie z Paryża:

Eremy w pobliżu Szkocji Zaczynamy jednak nie w Paryżu, a na Podlasiu. Do położonej tam Szkocji przyciągają przede wszystkim pobliskie jeziora. Niespełna 30 km stąd położone jest Jezioro Wigry oraz Wigierski Park Narodowy. Nazwa wsi, swoją drogą, pochodzi od osadników szkockich sprowadzonych na początku XIX wieku przez Ludwika Paca.

Wigry to jeden z najczystszych akwenów w Polsce i idealne miejsce dla żeglarzy oraz kajakarzy. Co ważne, teren objęty jest strefą ciszy. Nie ma szans, by tutejszy spokój zburzył ryk motorówki. Mnóstwo tu plaż i miejsc, gdzie można rozbić namiot czy rozpalić ognisko.

Wigierski Park Narodowy chroni kompleks 42 jezior, lasy, liczne torfowiska, a także rzekę Czarną Hańczę, jedną z najbardziej popularnych tras kajakowych w kraju. Poznawanie tych terenów warto zacząć od siedziby Dyrekcji Parku WPN. Stąd startują też liczne szlaki piesze, m.in. wokół Sucharów, niewielkich bezodpływowych jezior położonych w środku lasu.

Warto też odwiedzić Muzeum Wigier w Starym Folwarku, zlokalizowane w odrestaurowanym budynku stacji hydrobiologicznej oraz Pokamedulski Klasztor w Wigrach, w tym dawne eremy zakonników (można zamówić tu nocleg). Z klasztornej wieży zegarowej rozciąga się piękny widok na jezioro.

Pamiętajcie, że Podlasie to także wyjątkowe smaki. Będąc w regionie, musicie spróbować klasyki: babki i kiszki ziemniaczanej, hojnie obsypanych skwarkami kartaczy, zwanych na Suwalszyźnie cepelinami, a także sękacza, czyli ciasta biszkoptowego zrobionego z aż 40 jaj.

Betlejem smakuje pomuchlem Wolicie bardziej egzotyczne kierunki? Może więc… Betlejem? Tak nazywa się część wsi Gapowo w powiecie kartuskim, w okolicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Park położony jest na Pojezierzu Kaszubskim i obejmuje zespół Jezior Raduńskich, Wzgórz Szymbarskich z najwyższym wzniesieniem, Wieżycą (328,6 m n.p.m.), oraz kompleks Lasów Mirachowskich. Połączone rzekami liczne jeziora polodowcowe tworzą jeden z piękniejszych w Polsce szlaków wodnych tzw. Kółko Raduńskie o długości ok. 40 km. To raj dla żeglarzy, kajakarzy i wędkarzy. Przez teren parku przebiega wycieczkowa trasa samochodowa (popularna Droga Kaszubska), szlaki turystyki pieszej, konnej oraz trasy rowerowe.

Kaszuby to nie tylko piękna przyroda, ale też unikatowa tradycja: słynny haft kaszubski, malarstwo, ceramika, architektura sakralna i świecka oraz język kaszubski. Chcąc bliżej poznać tę kulturę, zajrzyjcie do Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach i Muzeum Neclów w Chmielnie. Ciekawym pomysłem na wycieczkę jest także ogród botaniczny w Gołubiu czy Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, gdzie znajduje się m.in. słynny Dom do Góry Nogami.

Będąc na Kaszubach warto też przestawić się na lokalną kuchnię: smażoną ikrę, śledzia po kaszubsku, dziadówkę, czyli zupę z maślanki, sznurowanego pomuchla (dorsza zapiekanego na plastrach boczku), i ruchanki, czyli placuszki smażone na smalcu i podawane z konfiturą.

Z Paryża do Rzymu W polskim Paryżu (województwo kujawsko-pomorskie) nie ma Wieży Eiffla, ale jest sporo jezior, intrygujące rozdroża i… Rzym w pobliżu. No i tradycyjna kuchnia pałucka, a w niej takie przysmaki jak czornina z owijonkami, drożdżok z rabarbarym, zupa chlebowa i z korbola czy gomółki.

Polski Rzym położony jest w pobliżu Pojezierza Gnieźnieńskiego oraz otoczonych lasami jezior: Rogowskiego, które rzeką Wełną połączone jest z jeziorem Zioło, Kołdrąbskiego oraz Tonowskiego z niedużą wyspą. W miejscowości Kołdrąb znajduje się średniowieczne grodzisko. W trasę z Rzymu do Paryża (ok. 27 km) wybrał się nasz fotoreporter, Filip Blank.

– Jeziora, lasy, piękne drogi i zabytki, m.in. drewniany kościółek w miejscowości Skórki – tak wyglądają okolice polskiego Rzymu. Cisza i spokój. W drodze spotkałem jedną osobę – rolnika wracającego z pola. Porozmawialiśmy o pogodzie i zmieniającym się świecie. W końcu nie trzeba tu znać języków, by zapytać o drogę czy po prostu chwilę porozmawiać – śmieje się Filip.

Pamiątki z podróży W podróż Filip zabrał sprzęt marki Samsung. Fotografował smartfonem Galaxy S20+, kręcił nim też filmy z trasy – w rozdzielczości 8K.

– Aparat robi świetnej jakości zdjęcia. Można korzystać z trybu PRO, który pozwala na najróżniejsze konfiguracje ustawień, ale znakomicie sprawdza się też tryb automatyczny. W zasadzie wszystkie zdjęcia, które tu widzicie, są bez obróbki – po prostu jej nie potrzebowały. Jeśli też macie ten smartfon, bez problemu uzyskacie podobną jakość – nie ma tu żadnej postprodukcyjnej magii.

– Jestem też zaskoczony doskonałą jakością zdjęć z przedniej kamerki oraz w słabym oświetleniu. Wrażenie robi wszechstronność sprzętu, od ultraszerokiego kadru do zoomu, który pozwala na 30-krotnie zbliżenie (najlepiej sprawdza się przy powiększeniu do 10x). Co ważne, przy zbliżeniach w rogu ekranu pojawia się okienko z kadrem i zaznaczonym miejscem, w które celujemy. Przydatne, gdy np. chcesz przyjrzeć się wieży odległego kościoła, którą ledwo widać gołym okiem – mówi Filip.

Zdaniem Filipa smartfon ma wszystko, czego potrzeba do codziennego fotografowania.

– Wychodzę z założenia, że najlepszy sprzęt, to taki, który może nam towarzyszyć w każdych warunkach. A tu mamy jeszcze dodatkowe atuty: choćby nawigację, która na tych bezdrożach nieraz ratowała mnie przez zabłądzeniem czy możliwość nagrywania filmów. Rozdzielczość 8K, stabilizacja obrazu i świetnie działające zwolnione tempo sprawiają, że dostajemy narzędzie do dobrej zabawy i stworzenia naprawdę wartościowej pamiątki z podróży – zapewnia Filip. I dodaje: – Ja wziąłem ze sobą jeszcze drona – dla dodatkowego efektu.