Twierdzi, że ma najdłuższy język na świecie. Zobaczcie, co potrafi

Yagya Bahadur Katuwal wprowadził sztukę pokazywanie języka na zupełnie nowy poziom. Choć słynie z tego, że potrafi nim dotknąć czoła, nie często popisuje się swoimi umiejętnościami. Twierdzi, że nie chce straszyć dzieci. O swoim niezwykłym talencie opowiedział w wywiadzie.

Ma 35-lat i pochodzi z Urlabari w Nepalu. Pracuje jako kierowca szkolnego autobusu. Jego niezwykłe zdolności rozsławiły go na cały kraj.

Sława Nepalczyka zaczęła się, gdy koledzy zaprezentowali to co potrafi w mediach społecznościowych. Dziś Yagya twierdzi, że ma najdłuższy język na świecie. Jego popisowym trikiem jest dotykanie nim czoła.

Jego sztuczki nie spodobały się wszystkim. Przyznał, że na prośbę rodziców poproszono go, by nie popisywał się przed dziećmi. Niektóre z nich na widok tego, co potrafi moczyły się.