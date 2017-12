Ubezpiecz siebie i swoje dziecko przed wyjazdem na zimowy urlop

Przyszła zima, niedługo będą ferie. To okazja do aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz rodzin. Warto, by rodzice zadbali o bezpieczeństwo swoich pociech na stoku narciarskim czy lodowisku. Odpowiednia polisa zapewni im spokój w razie nieprzewidzianych wypadków.

Bezpieczeństwo dzieci podczas zimowych zabaw to podstawa! (Shutterstock.com)

Uczeń, który wyjeżdża na ferie zimowe, objęty jest ubezpieczeniem NNW PZU Edukacja. Ubezpiecza go szkoła lub rodzic. Polisa działa przez całą dobę i na całym świecie czyli m.in. podczas nauki, w drodze do lub ze szkoły, na kolonii, obozie i zielonej szkole, feriach zimowych, wakacjach i w dni świąteczne. Także podczas uprawiania wszelkiego rodzaju sportów, wyczynowo i rekreacyjnie. Umowę można zawrzeć według jednego z trzech wariantów z szerokim zakresem usług i świadczeń m.in. trwałym uszczerbku na zdrowiu, złamań kości lub zwichnięć stawów, wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu, poparzeń, odmrożeń, pogryzień, zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, odbudowy stomatologicznej zębów stałych oraz szerokich usług powypadkowego assistance. Wysokość rocznej składki zależy od rodzaju szkoły oraz sumy, okresu, wariantu, przebiegu i zakresu ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia NNW wynosi najczęściej wybierana przez szkołę mieści się w granicach od 10 tys. do 40 tys. zł., w umowach indywidualnych natomiast jest wyższa – oscyluje w granicach 50 – 100 tyś. zł . Odszkodowanie w pełnej wysokości należy się, gdy uszczerbek na zdrowiu wyniesie 100 proc. oraz w razie śmierci ubezpieczonego. Przy częściowym uszczerbku na zdrowiu wypłaca się albo procent sumy ubezpieczenia adekwatny do skutków wypadku albo określoną w tabelach OWU wysokość świadczenia - w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.

Shutterstock.com Podziel się

Jeśli dziecko wyjeżdża na narty w Polsce, wówczas warto by rodzice wykupili dodatkowe ubezpieczenie PZU NNW. W razie wypadku dziecko dostanie pieniądze z obu polis: ze szkolnej i tej dodatkowej. Ale zanim nastąpi zdublowanie polis NNW, rodzic powinien sprawdzić jaką ochronę ma dziecko w ramach polisy szkolnej. Warto zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności, sumę i zakres ubezpieczenia. Większość firm ubezpieczeniowych wyłącza odpowiedzialność za wypadki w trakcie uprawiania sportu, w tym na nartach. Taka ochrona jest natomiast w standardowym ubezpieczeniu NNW PZU Edukacja. Warto jednak sprawdzić, na jaką sumę ubezpieczenia szkoła zawarła umowę, bo zwykle jest ona dość niska i może być niewystarczająca dla dziecka, które jedzie na narty. Jeśli jednak jej zakres rozszerzono dodatkowo o zwrot kosztów leczenia i dietę szpitalną, to wystarczy tylko to ubezpieczenie. Jeśli tego nie ma, warto kupić dodatkową polisę z takimi rozszerzeniami.

Na rodzinny wyjazd na narty odpowiedni będzie PZU Wojażer. Zapewnia organizację pomocy medycznej i pokrycie jej kosztów m.in. leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, transportu medycznego w miejscu pobytu, usługi transportowej do kraju, poszukiwania i ratownictwa. Gwarantuje też organizację usług assistance w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłej choroby podczas podróży np. dosłanie niezbędnych rzeczy osobistych, wizytę bliskiej osoby czy opiekę nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi. Ci, którzy chcą mieć szerszą ochronę ubezpieczeniową do umowy mogą dokupić dodatkowo np. ubezpieczenie NNW, OC w życiu prywatnym czy bagażu podróżnego lub dodatkowe ryzyka np. sporty wyczynowe czy sporty wysokiego ryzyka.

Jeśli wyjazd na narty jest wyjazdem zagranicznym, ubezpieczenie można rozszerzyć o dodatkową opcję – Kontynuację leczenia po podróży. W razie nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania turyści po powrocie do Polski będą mogli w kraju skorzystać z leczenia, badań ambulatoryjnych, rehabilitacji bądź planowej operacji chirurgicznej.

Polisa działa od początku podróży, czyli od wyjścia z domu. Produkt daje ochronę na każdy wyjazd turystyczny zarówno krajowy, jak i zagraniczny. W razie krajowych zorganizowanych wyjazdów turystycznych np. przez biuro podróży, PZU zapewnia organizację i pokrycie kosztów pomocy medycznej oraz podróżne usługi assistance.

Przykładowe koszty związane z wypadkami narciarskimi za granicą:

hospitalizacja łącznie z operacją: Włochy : 2.000 euro Austria: 3.000 euro – 3.500 euro Szwajcaria: 16.000 euro – 23.000 euro Niemcy: 10.000 euro

transport ambulansem do Polski z eskortą medyczną: z Niemiec : 4.000 zł z Austrii: 4.000 zł – 8.000 zł z Czech: 3.000 zł