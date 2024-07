Uciekali w popłochu z plaży. "Ludzie, co się dzieje w tym kraju?"

Pogoda daje się we znaki turystom i mieszkańcom Gdańska. Już w południe gdańszczanie dostali wiadomości z alertami, ostrzegającymi przed burzami, silnym wiatrem i ulewami. Ok. godz. 18, kiedy nadciągnęły czarne chmury, urlopowicze w popłochu uciekali z plaż. Na Wyspie Sobieszewskiej była akurat nasza dziennikarka. - Ludzie, co się dzieje w tym kraju? Jakiś huragan, czarne chmury, drzewa prawie na nas lecą. Takiego korka na Wyspie Sobieszewskiej dawno nie widziałam - przyznała Monika Sikorska, dziennikarka WP Turystyka.