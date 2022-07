Ukochany kraj Polaków. "Trzeba uważać na ulicy, żeby nie powiedzieć, czegoś wrednego"

Nie jest tajemnicą, że spora grupa Polaków spędza w tym sezonie urlop w Chorwacji. Przekonała się o tym nasza dziennikarka Monika Sikorska, która wybrała się do Zadaru. - Duża część Mam wrażenie, że dosłownie co piąta osoba, mijana przeze mnie na ulicy, mówiła po polsku - opowiadała w programie WP "Newsroom". - Więc jak będziecie w Chorwacji, to trzeba uważać na komentarze, żeby nie powiedzieć, czegoś wrednego. Jak podkreśla Monika, Chorwaci bardzo lubią Polaków, o czym przekonała się w rozmowie z kilkoma osobami.

Rozwiń