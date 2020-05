WP Turystyka Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Ukraiński "Dystrykt 13". "To miejsce wygląda jak jama trolla" "Opuszczony świat. 2086 r. Wszyscy ludzie schowali się w metrze, aby przeżyć. Trzech śmiałków stwierdziło, że wyjdzie na zewnątrz, aby odnaleźć... Rozwiń Siema Witajcie następnej wyprawie … Rozwiń Transkrypcja: Siema Witajcie następnej wyprawie jestem tutaj sam bo ktoś kamery musi trzymać a za mną znajduje się dystrykt 13 tak tego nazwaliśmy chodźmy zobaczymy co kryje co jest ciekawe tamta część wygląda normalnie ale ta część już jest opuszczona tak samo jak tutaj ta ulica nazywa się ze wolanicki dyskietek dystrykt co walczy znaleźliśmy to przypadkiem na Google Maps sam nie wiem jak to będzie wyglądać czy gdziekolwiek będziemy mogli wejść do jakiejś opuszczonych miejsc Mam nadzieję że tak no ale Oglądajcie się przekonacie to już widać powybijane okna i brama zobaczymy czy będzie otwarta 3 miejsce Co się znajduje się w ścisłym centrum odessy coś ciekawszego wzrostu w sumie to miejsce nie jest dopuszczone bo nawet nie mamy mieszkańców jakieś są samochody to w sumie bardziej no i no Więc w sumie możemy komuś na mieszkanie zaraz być takie ciężkie bo zobacz tutaj wszystko się wali tam wszystko jest opuszczone a w tej bramie siedziała sobie pan z psem Chyba się najciężej będzie wymyślić i rozkminić gdzie jest idzie może wejść A gdzie nie no możemy kogoś na chatę i tak na tak naprawdę jak patrzę na pogodę Ja chcę byłem pewien że są opuszczone to pominąć jak tylko tym pomyślałem też wyszedłem No tam też nie było otwarta klatka Zaraz wejdziemy ale po drugiej stronie stoi sobie człowiek pali szluga tutaj masz na basen więc na pewno nie tutaj klimatyzację Mam pytanie czy to jest opuszczona ulica czerwona po prostu wygląda na opuszczona ulicy taka technologia która zaskoczyła na całym Wschodzie w tym jakimi rurami na zewnątrz będzie leci gaz wcześniej nagrywaliśmy odcinek z odessy i nie z odessy tylko z katakumb chodzą i było to identycznie wykonane to zobacz czy wiedzieliście że już potem wszystko wyburzyli tutaj masz taką górkę się nie było ale to rzeczywiście znajdować się opuszczone świat 1086 kiedy wszyscy ludzie schowali się w metrze aby przeżyć trzech śmiałków stwierdziło że wyjdzie na zewnątrz aby odnaleźć zaginiony życie albo zaginioną wodę od 80 lat ludzie żyli bez wody i są naprawdę spragnieni super to wygląda życie U góry normalne przejście mostek i zobaczcie na ten ogród według i wszystko w graffiti No a ty opuszczona ulica w centrum Odessa jak jakiś znak dziewiętnastym wieku że zobaczymy normalne że cię na górze wieżowce No tutaj właśnie taka gorsze ulica Jakby powiedział że a tam dalej widać po usłyszeniu to wszystko co masz pierwsze wejście ktoś jest jama krola niestety co na tablicę wygląda jak ja będę najlepszy ta kurtka jest zabezpieczony uwaga jest ale nikt nie otworzył latarkę no i tutaj albo tak grupy że no Łukasz to nagramy idziemy dalej no to trochę zimno to z powodzeniem Łukasz Jakby co to głoski a ty piwnicę jakaś mogę trochę Valley to zapraszam Poświęć się do ludzi bo chcę to zobaczyć co to jest tyle to zobaczysz że były jakieś twoje wieki i tak dalej więc nie pamiętam wzruszyłem się piękno opuszczonych miejsc te zapachy A może trochę się krępuje Słuchaj trzeba mieć Trzeba mieć żelazne jaja ale najlepiej mieć w ręku kolejny temat takiej postsowieckiej infrastruktury to robienie z kwietników pierników za prąd Gdzie jest u nas na wsi coś to się zdarza pytaliśmy się jednego z miejscowych czy w ogóle tutaj warto iść jedna czy warto No nie warto ona chyba czy po naszemu mamy troszeczkę inaczej patrzę na to wszystko ale to jest bezpiecznie on mówi to spoko wszystko jest opuszczone tylko nie idźcie tam w nocy No bo w nocy rzeczywiście No tutaj No przychodzą różne szumowiny że tak powiem ale to tak samo jak i u nas to jest chyba najbardziej charakterystyczne miejsce czyli ten cały most u góry jeżdżą o kolorze 10 busy tramwaje ale to zaraz na rogu jest opuszczona dyskoteka czytam klub i tam sobie wbijemy No tak liczy na cud ale no nie zobaczymy na góry No idę Blue Tank tutaj jest jakieś wejście ale nie wiem czy ona nie jest przypadkiem zamkniętych A to jest kamera w ogóle co jest z kamera w ogóle jakby coś mieszkam w słowniku drzwi puste i to nowa kłódka więc nie ma co się załamywać czyli kolejne miejsce gdzie nie można wejść dalej nie poddajemy się jedziemy dalej takie pomieszanie z poplątaniem bo to się nowoczesność wezwać jest jakieś ozdoby wieżowiec na przykład dół jest wymagany a góra jest już wiesz o to tutaj nie była w ogóle schody miło to że lekko przerdzewiały to dość pewny więc nie ma obawy że się coś stanie w co najmniej Ja nie czuję stresu to zobaczycie wszędzie graffiti więc widać to że wieczorem i zapewne tutaj przychodzą różni ludzie i nawet nasz przewodnik by wcześniej był z nami w katakumbach mówi że w nocy lepiej tutaj nie chodzić ale w dzień czemu nie to była 8 dzielnica A twoja was moja można wejść na tego tego a to jest taka w ogóle Zobacz dziwna akcja byłeś to tak Patrz no to kółko w ogóle nie jest z mostem jest jakaś Chata wybudowana wkładka kompletnie Tak rozumiem z tym magazyn Chata czyjaś w ogóle jak jakaś osoba wygląda w ogóle i tam prosto na most to też nie jest połączone z tym mostem on jakby niezależnie wisi mi się wydaje ty zobacz jak się wygięły kable od tych o trolejbusów że nie kable tylko to drugie nie No tak jakoś wytrzymuje widzisz wbijają tam jacyś ludzie czyli nie tylko my mamy takie pomysły co próbujesz próbujesz Dzień dobry Cześć A byliście tutaj planujemy A to właśnie idziemy zobaczyć jak tam wygląda śmierdzi Dzięki dzięki nie śmierdzi Colę na razie no to jest po 40 letnim uzależnienie od mówisz Dobra panowie to wbijam na górę iść na prawo to ja z Kubą z siebie najwyżej więcej Kurde znowu trochę wali i to ludzkim w sensie że na prawo mówili a w ogóle bo ja dziwne bo tych zaraz bo ty chcesz jakoś szybko wokół ować na zewnątrz wyprostowane pozostałości po ma za jakimś Marek Sosnowcu Coś tu śmierdzi dobra pozostałości baru to zrób to refleksja tych reflektor świetny Ale tak w środku wygląda do ciekawego nie da się ukryć ale właśnie odległości po co to to co dzielnice i ci tego za to słyszę zapierdol wielkie śmietnisko i gadała wiedzą ale tak jak wspominaliśmy przed chwilą tam jesteś w Rosji popularne ile złotych czy przyjeżdżasz Chociażby po to żeby zrobić zdjęcie a ja chyba do świętego Grabówka to się zawaliło tak jak komunizm czy Ale masakra To co to się nie No masakra tak jak dzisiaj Jak się dzieli to marynarze co się stało no to jest tak to piętro tak jest ale widać że był to zrobione zrobione po Ukrainie u siebie rób jak u siebie znowu jakaś maskotka myszka coś tutaj Możliwe że jest dobra no i d Nie nie wiem czy to nie Łukasz przypadkiem albo ktoś podjechał rozumiesz tam tak mam czas Ja słyszałem bardziej tam udało Było coś wiesz że to możliwe że Łukasz tam mi się wydaje że to było Tupolewa nawet nie pójdziemy tam jest prawdziwy bo ja się zaraz wstanę i lecę na dół to ptaki chyba tak nawalone pies to jest Ty no Misiu czeka się do niego podejść ale na terapię się nie wygląda jakby mu się cokolwiek stało I co ja mam Chrola i ślepy Zaułek tam za tą ścianą jest pies który jest jak siedzi i wygląda na takiego czego sałatka robaczka trochę chodzić po tym bluzie jest ten piesek to będzie miał Pamiętajcie jak nie róbcie to co Kuba właśnie teraz spotkać się w San o beksie podchodzi coś do niego halo piesku nie umiesz po polsku co nie chyba tak se to po prostu siedzi Tyś jest Łukasz z drugiej strony to uważaj bo nie znalazł przy samym wejściu żeby cię nie dziabnął ale on nie wygląda na agresywnego on se tak chyba tylko siedzi wiesz co bo gościu wygląda jak Michał Wiśniewski i Banda Dalmatyńczyków do oglądania Pozdrawiamy pozdrawiamy lubimy ale nie mogłem się oprzeć się wszystko chciałem rzucić batona i uciekł czy nic mu nie jest to dobrze bo już się martwiłem że będziemy musieli coś z nim gadać w ogóle zbieg sobie w tą dziurę tam całą tego batona na bankowy niucha i sobie zje ale boję się do niego podejść do niego nie będę godnie pokoju a nie daj Boże on mnie nie będzie zaraz Niepokoju za przykład szarpiąc mnie za nogawkę chodźmy dalej pies uratowany wiadomo że Gruby Benek III rama Trolla dziękuję Więc mam Patryka utrzymanego tutaj mamy patio strefa relaksu o to nie ja tutaj pionowo w również ciebie zawsze zawsze tak śmiesznie bo jak nie to nie jest wkopany w ziemię tylko tak fajnie zrobione tak tak tak ale gdzie tak to dobrze że podwyżki robiłem na Instagrama gdzie ty jesteś No tak zasrany ci się przejdziemy No to Łukasz ja już byłem Ja jeszcze jadę trochę zaliczyłem dzisiaj A śmierdzi może wiesz żeby dojść do skarbu trzeba pokonać kupę Tak jak Mariola są jakieś drzwi Konrad wróciłeś się takiego 2020 roku wezwanie chodzić po takich Yamahy to dłużej rzyganie A co znowu Kupczyk Polaków z 30 dobra Chodźcie dalej to też tak to wygląda naświetlacz Na razie jestem napis bo nie ty jest ważne że jest zobacz jak ta ulica wygląda jesteśmy w centrum miasta jedliście wygląda ustronną ulicę kompletnie Znaczy może nie kompletnie nawet takie pobojowiska bo u nas coś takiego nie miało miejsca ogrodzone na trasie jest trochę Walia No ale to bardzo tam na tym normalnie ludzie mieszkają na widok na do Pogorzelicy co znalazłeś sobie nie radzi ma 54 lata lubi czekoladowe orzeszki bohater Ukrainy i chodzi z drewnianą a czy jakiś fake ma ptak bohaterzy żeby potem nie było i teraz taka jest moja rozkminka Czy zwiedzanie na przykład taki jest fajny ale z drugiej strony są takie miejsca i może na przykład nie Powinno ich być Bo lepiej jakby były na coś innego przearanżować aranżowane dla nas jak dla nas na przykład takie miejsca są bardzo atrakcyjne bardziej niż wycieczki All ekskjuzmi do Egiptu ale to już jest Nasze podejście Jakie jest wasze podejście co się powinno robić z takimi miejscami co na przykład zrobi i taki Dark tourism że no tak nazwę czy nie Czyli odrestaurować to piszcie w komentarzu covid 19 Black Hawk Down Słuchajcie pierwszy raz rozbiliśmy drogę zobaczcie na wirniki zaczyna na śmigła akcja była taka lecieliśmy ten korytarzem pełnym on sam odbił w jedną stronę jak od kontrolował m i skontrolował m i on zrobił Nie wiem ty coś takiego tak i tak się wywalił na plecy to nie ale dobrze że w takiej wysokości jak człowiek miejmy nadzieję że będzie latał bo Powiedzmy sobie szczerze że jesteśmy jesteśmy w Polsce a mam jeszcze parę filmów do nagrania łopatki popękały mam nadzieję no dobra no film nagraliśmy stało się to pod koniec ale miejmy nadzieję że kolejne filmy będziemy mogli trenować bo będzie problem