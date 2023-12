Ulubione miejsce Polaków. Jeżdżą tam od kilkunastu lat

W Trentino zimą spotkać można wielu Polaków. Jak zapewnia dziennikarka WP Turystyka, Monika Sikorska, nasi rodacy uwielbiają to miejsce, a niektórzy jeżdżą tam nawet od kilkunastu lat. Co ciekawe, włoski region to nie tylko stoki narciarskie. - O godzinie 14:30 na górze odbywa się impreza, w czasie której można potańczyć, wypić coś ciepłego i zjeść. Wieczorem wszyscy zjeżdżają do doliny, gdzie również odbywają się imprezy tematyczne. Co ciekawe, z polskimi artystami, więc to jest impreza o Polakach, dla Polaków i to jest niesamowite - przyznała dziennikarka w programie "Newsroom WP".

