Urbex History. Krwawa historia nawiedzonego dworku To dworek, do którego okoliczni mieszkańcy boją się chodzić po zmroku. Twierdzą, że w latach 80. nieszczęśliwie zakochany mężczyzna zabił... Rozwiń Ta wiadomość otrzymana na naszym I … Rozwiń Transkrypcja: Ta wiadomość otrzymana na naszym Instagramie była zupełnie inna niż wszystkie a brzmiała mniej więcej Nieopodal mojej wsi jest pewien las a w lesie tym stoi spalone opuszczony dwór i nie Nic w tym dziwnego gdyby nie to że wszyscy boją się zapuścić w jego okolice nocą Podobno w latach 50 jakiś psychopata zabił tam swoją dziewczynę a następnie Sam się powiesił od tamtego czasu dwór i jego okolice uważane są za Nawiedzone i nikt nie Puszcza się tam nocą Nie pozostało nam więc nic innego jak udać się w to miejsce i przekonać się o tym to tak naprawdę tam się dzieje Na własnej skórze i to oczywiście na Jak tam samopoczucie panowie jak zawsze przed takimi rzeczami nawiedza Ostre skupienie powiedzieć skupieni gotowi Bojowników Ale urbeks History Thing Zawsze daję radę zaczyna się coś zawsze jak idziemy w nawiedzone miejsca Zaczyna się że być chłodno Hemingwaya dlatego Żeby wziął wektorowy barwy zakryj Tylko z przodu zostali powstał bardzo dawno temu właśnie przed pierwszą wojną światową ale wtedy Autostrady którą widać tam więc możecie słyszeć takie pogłos to nas mimo Ona nie odbiera klimatu ten miejsce się Kuba to jest wejście to nie Tak wygląda jakby coś Nie tylko wchodzić Plan na dzisiaj mamy taki że dochodzimy do Dworu Oczywiście będziemy się rozdzielać zostaniemy tam też kawę Tego Dowiecie się z czasem tak naprawdę szczegółów Na tym miejscu Jak go nie żyć No identyczny też tak jakby Zobacz gęsty Zalesienie tak jak tyle chodziliśmy po tym cmentarzu tak W którą stronę iść bo ta druga się rozdzie To jest właśnie Trochę luźniej w lesie No i ścieżka która to prowadzi jak ona się rozgałęzia no to raz raz Dzielmy się Tu w prawo co nie mamy No dobrze Czy wydarzenie z gdzieś tam Dobra to ja z Łukaszem pójdę tam ty pójdziesz tam no Dobra za chwilę możemy się dzisiaj No mam ale nie włączone do zobaczenia Jak to zazwyczaj wskaźnik horrorach lub naszych filmach rozdzielamy się Kuba poszedł w tym razem sam na niego padło A jakby nie patrzeć mamy lepiej bo we dwójkę idziemy na we dwójkę raźniej Powiem wam że myślałem że znalezienie tego dworku będzie o wiele prostszy ale jak się No ten Ja będę taki dzień Co to są Żaba Zawsze jak się czuje podrażnienia to coś się ruszy działać kurde już zaczynam do was mówię ci znowu też się cieszę Co tam się dzieje w mojej głowie ale przez to że będziemy po Podobno nawiedzonym lesie Nie możemy się za bardzo poruszać nachodzi mgła Więc jak sobie coś Jeżeli coś zobaczymy Albo się przestraszymy czegoś to nawet nie mamy nawet to przez to że o przebiegu spoko Nie wiem czy Tego dworku nie widać No nie oczywiście do czasu gdy mi gdzie minęły ostatnie zabudowania Bawiła się droga w jeszcze gorszym stanie niż poprzednio wtedy spośród mgły pojawiło się Tatko I Słuchajcie Tak mi się teraz przypomniało Tutaj jak byliśmy w tym lesie hoia baciu W Rumunii Też był gęsty i tak Właśnie wyleciało Sucha w sprawie Wilków z takiego mieć Tak noszę książkę ze sobą Słysz Halo No dokładnie halo Bez kitu To nie słońce na kamerę ale to wy macie ktoś po Halo Halo Ale światło Dobra nie ma coś w miejscu Pewnie się zastanawiasz się czemu to miejsce w ogóle uchodzi za Nawiedzone i czemu tutaj Otwórz dostaliśmy informację od niego jednego z naszych błędów I w tym momencie W tym momencie możecie dać łapki w górę właśnie dla niego i mu podziękować za Za rzetelna informację że dzięki której tutaj jesteś Dzięki temu by tam może ciągle Dziękuję O co chodzi właśnie z tym nawiedzonym Zdradził nam Taką historię że pochodzę podobnie Wynikało to z nieszczęśliwej mi Przyszedł tutaj Facet z kobietą Zamordował a sam popełnił Przez po No i generalnie domyślamy się Gadasz sam ogólnie 2 Właśnie to dzwoń Najprawdopodobniej A jedno z nich Zestawy poszukamy Ale tak jak widzi Przechodziłem przez jakiś czas Po tym lesie W okolicach tego dworku Rozumiem Czemu w tym konkretnym miejscu doszło do No Tego do czego doszło tak naprawdę no bo to jest Bardzo Moda w latach 80 zadanie nie było to autostrady a nie było tutaj tak dużo do Z mapy wynika że stan konta Przygotowując się do tego odcinka a które już zresztą zrobiliśmy specjalnie na Halloween No bo w Robicie takie klimaty szukaliśmy internet w poszukiwaniu informacji o zbrodni pojawiały się różne O samobójcach i mordercach w Szczecin i okolice jednak żaden nie pasował do opisanej historii Wiadomości na Instagramie A to Potęgowa ło naszą ciekawą Postar Uważaj Nogi kładzie Mi się tutaj pracowało Mireckiego wszystko się zawali kiedyś Mega wygląda ta bluza w kale Pamiętajcie że tutaj wisiał człowiek Prawdopodobnie Słuchaj się zauważyłem to Sobie skojarzyłem jedną rzecz że tam jest głową góry Boże jak mnie ciarki w Tutaj Zobacz te włosy to mi się skojarzyło jaka twarz muzykę dziewczynki Oczywiście bez kitu powiem Wszystkiego co się najbardziej boję to horror z małymi dziewczynkami jak mają czarne włosy tak jak Amanda z ringu Raz widziałem jej twarz to na tej górnej belce Pociągnie oceanie jest taki mały Wiecie o tym Chłopach Jakby nie było Złapałem Hybryda Klimat tutaj Lepszym stanie Zgadza się na pewno mają Przede wszystkim przez te takie zdobienie Zobaczcie jaki widok przez okno wszystko zarośnięte Się to wszystko trzymało stare płyty stare cegły Kawał historii Widział dużo a coś wziął dużo smutnych rzeczy Musiałbym sobie teraz pomyślałem rzeczach jedno to jest to że zawsze mnie zostawiacie Nie potem stoję sami się profetyka żart Może trochę jednak dzisiaj to jest to że jeżeli to wpadnę rzeczywiście się powiesił Spokojnie mów Sądzę że właśnie w tym gdzie chodziliśmy Może właśnie może to jest jakiś Wiesz myślę że źle się czuję powiesił Siedzą pewnie Czy chciałbyś z jakimś się wieszał to pewnie chciałby znaleziony więc pewnie na samym wejściu Chociaż na połówkę Łukasz Pogadamy do końca Ma się ten worek w kolejnym punktem jaki będziemy chcieli zobaczyć właśnie będzie ten staw w którym Podobno utopił tą kobietę albo utopi już jej ciało zapewne nie utopił jej a zabił Wrzucił Kręcę przezwiska Zostaję sam 7 korytarzy mam wesele a tu jesteś Jakby nie Tutaj racjonal Czemu nie Zazwyczaj zostawiamy w piwnicach najstraszniejsze No to jest aglet Tutaj Potop Rata będzie się włączać co minutę a 3 minuty Podłączenie zewnętrznego akumulator Natomiast tutaj mam Oświetlenie Ile mam Jedna osoba Tutaj nic się nie dzieje To nie znaczy że Jakoś tam Zapewne będzie Nie dowiem Studia Niezgoda Ital może Amanda Z czego jest pasztet Hej to jest takie zbytnio Czyli telega Znaczy legen Ta informacja szczególną potwierdziła to Wystawy już nie ma rzeczywiście statyzm Sandaless budowa To Polejesz tak A tutaj jest ten pałac To nie po tej stronie Czy to kiedyś wszystko wina należało do te Pałacu ten cały ten co nie Szybko to jest ta znaleźliśmy Albo to co zostało tutaj Takiego dziwnego Dobra Chodźmy do samochodu Pakujemy Cała się wróci pokaż Dlatego się zastanawiam się dlaczego akurat wybraliśmy Łukasza A to dlatego że Łukasz nas wszystkich jest po prostu zawsze powtarzamy osobą która nie to że się nie pojedzie Sobą najbardziej sceptyczne Luzem jest najlepszą osobą żeby to sprawdzić tak bo no jak chodzimy to nam się coś wydaje słyszymy jak To ich nie ma a on że ktoś w ogóle to rzeczywiście tak jest Nie pogubić Właśnie pogubisz też nie pamiętam dokładnie Co to jest ciepło tutaj mamy schody Wiecie co w tym momencie czuję Czy ktoś mnie obserwuje teraz na teraz to mi przesłał ale Będę się czuję tak jakbym coś cały czas z tyłu zaglądam na plecy nowy Mieczyk jest Kamera zabieramy za jakieś kilkanaście Możecie dowiedzieć co się nagrało O ile w ogóle coś innego Komu w drogę temu czas Jak się powoli Żegnam z tym pałacem Kurde mam zimny pot na plecach pierwszy raz już Właśnie nic tak tego typu ale czuję tutaj jakiś naprawdę dziwny niepokój więc Tak jak ja ciebie nie ruszając takie rzeczy to w tym momencie to już się tak Zwrócić się do chłopaków bo jednak Co trzy głowy to niejedna Czy coś nie przebiegła pod pod nogami I teraz trzeba sobie zadać jedno ważne pytanie czy historia jest zmyślona Może jednak prawdziwa może miejsce nie jest nawiedzony ale rzeczywiście doszło tutaj do morderstwa który na Dwór a może nie patrząc jednak na historię okolicy i samego budynku Który przetrwał 2 wojny św Możemy być pewni jednego było niemym świadkiem Wielu zbrodni Postaraliśmy się przywieźli Wam historię tego domku która jest najwyżej na świecie Smyk Pamiętajcie że jeżeli wam się podoba To co robimy 13:00 Subskrybujcie nasz kanał Pamiętajcie o naszym Instagramie i Facebook